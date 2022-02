Haremos todo lo posible para que trayecto de CdMx a AIFA sea de 45 minutos: Sheinbaum

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– Las vías de conexión que llevarán al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual será inaugurado el próximo 21 de marzo, no se han concluido a poco más de un mes de que la terminal aérea empiece a dar servicio, anunciaron este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador, miembros de su Gabinete y gobernadores.

En reunión desde Palacio Nacional, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se está haciendo todo lo posible para que viajeros sólo hagan 45 minutos hacia el AIFA desde la capital.

“Hay una parte [de las obras en vialidades] que está haciendo el Estado de México, otra la Federación y nosotros en realidad nada más ayudando a repavimentar las vialidades que llevan [hacia allá]”, comentó a medios después del encuentro.

A pregunta expresa si está garantizada la llegada en 45 minutos, la mandataria indicó que el Gobierno capitalino está “haciendo todo lo posible para que así sea”.

Después de que se anunciara la construcción del aeropuerto, ciudadanos cuestionaron el tiempo de traslado hacia Santa Lucía. En octubre de 2021, el Presidente de México garantizó que el tiempo de traslado desde el centro de la Ciudad de México únicamente tomaría 45 minutos en tren.

“Ahora estoy viendo, dicen: ¿Cuánto va a costar ir al aeropuerto? Pues no, no va a ser muy largo el trayecto porque estamos haciendo las vialidades”, dijo en ese momento. “Se va a poder ir de aquí del centro hasta allá en 45 minutos en tren, estamos logrando de que no se tarden mucho en llegar”.