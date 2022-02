¿Por qué La Liga de la Justicia de Snyder no puede considerarse en los Óscar?

MADRID, 15 de febrero (EuropaPress).- Los Óscar 2022 incluirán una gran novedad para fomentar la participación del público. La 94.ª edición, que se celebrará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, permitirá a los usuarios de Twitter votar su película favorita. Sin embargo, las cintas deben cumplir con unos determinados criterios y, a pesar de que los fans de Zack Snyder y su La Liga de la Justicia ya se habían movilizado para intentar alzarse con el premio, el filme no podrá optar a este reconocimiento.

Los tuiteros podrán elegir su título favorito usando el hashtag #OscarsFanFavorite, estrategia que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood parece haber adoptado para subir la audiencia después de que la gala de 2021 fuera la menos vista de la historia. Cabe destacar que esta votación no formará parte del palmarés oficial y, por tanto, no es una nueva categoría.

Después de anunciarse esta novedad, La Liga de la Justicia de Zack Snyder empezó a sonar con fuerza en Twitter. Sin embargo, la web de la Academia ha dejado fuera al filme. “Las candidatas a película favorita pueden ser cualquiera de las películas elegibles para la 94ª edición de los premios de la Academia; todas las películas que se muestran en la página web de los Oscar”, estipulan las reglas.

“Las películas en streaming o las películas que no son elegibles no pueden optar a película favorita”, añade el texto. La Academia ha compartido la larga lista de películas elegibles, entre las que no figura La Liga de la Justicia de Zack Snyder, cuyo montaje de cuatro horas se estrenó directamente en HBO Max.

Pese a esta limitación, los fans han insistido en que el Snyder Cut de La Liga de la Justicia es la mejor película del año pasado. “La gente en el tribunal de la opinión pública decide qué es elegible. No importa lo que indiquen vuestras reglas retorcidas. Aquí los fans deciden. La Liga de la Justicia de Zack Snyder es la mejor película de 2021″, sentenció un internauta.

Vote for your to favorite movie of 2021 for a chance to win a trip to the 95th #Oscars in 2023.

Vote up to 20 times per day until 3/3 by tweeting your movie pick with #OscarsFanFavorite & #Sweepstakes or by visiting https://t.co/HjaTjZfexf. pic.twitter.com/rsu45WkxXh

— The Academy (@TheAcademy) February 14, 2022