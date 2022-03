Alexis Vega, de Chivas, revela el momento en que fue asaltado con una pistola en CdMx

El delantero de las Chivas del Guadalajara compartió a través de un podcast uno de los momentos más difíciles que vivió en la Ciudad de México junto a su familia.

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 15 de marzo (ASMéxico).- En la actualidad, Alexis Vega vive un gran momento ya que ahora es el referente de las Chivas Rayadas del Guadalajara debido a que cuenta con cuatro anotaciones en el Clausura 2022. El oriundo de la Ciudad de México recordó uno de los momentos más complicados que vivó en la capital del país, pues fue asaltado con violencia.

En el podcast de Jesús Angulo, el canterano de los Diablos Rojos del Toluca reveló que fue despojado de sus pertenencias con una arma de fuego.

“Traigo primos que me andan cuidando por lo mismo que sabemos que vivimos en un barrio complicado, que está peligroso. Vivo en un barrio que se llama Santa Isabel Tola, que lo rodea Tepito, la Gabriel Hernández, varias zonas que están complicadas en la CdMx y siento que alguien del mismo barrio dio el pitazo y llegó gente de otros lugares que me andaban viendo donde andaba”, comentó.

“Yo veía a un ‘wey’ de blanco que se venía acercando y ya lo tuve a un metro. Pensé que me iba a pedir una foto y en eso me jala y me pone la pistola en el estómago, nunca me habían robado así. Me dice ‘dame el reloj’ y me quedé en shock. No contesto y mi tío le dice que estuviera tranquilo, hay niños. Sentí frío y mi reacción fue agachar la cabeza y vi la pistola y levanté la mirada”, explicó.

“Le apunta a mi mujer y le dice ‘dame tu reloj también’. Siento que alguien del mismo barrio les habría dicho, y mi mujer ¿sabes qué hace?, se mete corriendo a la casa. Imagínate un balazo y ya, uno no sabes cómo va a reaccionar el que te roba. Me empieza a jalonear, mi mujer les dice que me están robando y mis primos salen corriendo. El vato me va jalando para la calle y ya me enganché y le pegué un manotazo, le dije ‘que quieres, ya llévate lo que tienes'”, agregó.

Actualmente, el delantero se encuentra viviendo en Guadalajara sin ningún problema. Tras su nivel, el capitalino se ha ganado la confianza del estratega Gerardo Martino y por ello, ha sido convocado a la Selección Mexicana para los pasados juegos eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.