EU: Documento desclasificado revela que López Portillo habría colaborado con la CIA

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– José López Portillo, Presidente de México de 1976 a 1982, fue colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, según un documento desclasificado el viernes por los Archivos Nacionales de ese país.

El periodista de investigación Jefferson Morley, exreportero del diario The Washington Post, reveló parte de la información del documento desclasificado. En el texto menciona que en un memorando del 29 de noviembre de 1976, un funcionario de la CIA les dijo a sus colegas involucrados en la desclasificación de los archivos del mandatario estadounidense John F. Kennedy que “el Presidente entrante de México tenía ‘control de enlace’—es decir, relaciones con la CIA—durante un ‘número de años’ y estaba informando sobre una operación conjunta de escuchas telefónicas de Estados Unidos y México (conocida como LIENVOY) que grabó en secreto llamadas en docenas de líneas telefónicas en la capital mexicana.

EXCLUSIVE: Mexican president José López Portillo was a CIA asset, according to a memo declassified today.https://t.co/G7IP6CS3YW #Mexico @DoliaEstevez @NSArchive

— Jefferson Morley (@jeffersonmorley) April 14, 2023