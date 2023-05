Marcelo Ebrard pide a gobernadores morenistas ser prudentes con trato a “corcholatas”

Ebrard Casaubón insistió que debido al trato que se les ha dado en los estados a la Jefa de Gobierno de la CdMx y al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se ha notado que algunos gobernadores “sí intentan inclinar la balanza”.

Ciudad de México, 15 mayo (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, pidió a los gobernadores de Morena tener prudencia y “no inclinar la balanza” o convertirse abiertamente en coordinadores de campaña de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido para 2024, ante el apoyo de algunos de los mandatarios estatales a las otras “corcholatas”.

“La prudencia de hacer caso a la ley y a lo que nos está marcando el propio Presidente de la República. No te puedes convertir en el promotor de la campaña o precampaña de una u otro de los que estamos participando, eso es lo que no debe ser, ese es el límite”, indicó Ebrard.

Las palabras del Canciller surgieron unos días después de que él y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizaran –por separado– eventos en Oaxaca. Mientras que la mandataria capitalina se reunió con el Gobernador de Salomón Jara, Ebrard Casaubón promocionó su libro sin el apoyo de la autoridad estatal.

"Lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas" 🧢Marcelo Ebrard manda mensaje a gobernantes estatales, señalando que si quieren apoyar a alguna de las "corcholatas", lo mejor es que pidan licencia VIDEO: Otilia Carvajal / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/wOwp5HrxCc — El Universal (@El_Universal_Mx) May 15, 2023

Sin embargo, no se pudo ignorar el marcado apoyo del Gobernador Jara, a Claudia Sheinbaum. Por ello, el Secretario, que intentó tener cautela con el tema, justificó que no coincidió con el mandatario estatal en su visita por Oaxaca porque él tenía muy clara su agenda de ir a las poblaciones, no quedarse en la capital.

Ebrard Casaubón insistió que debido al trato que se les ha dado en los estados a la Jefa de Gobierno de la CdMx y al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se ha notado que algunos gobernadores sí intentan inclinar la balanza.

“Están contraponiéndose, algunos, los menos, porque en la mayor parte de los estados no es así, se están contraponiendo a lo que marca el propio partido y el propio Presidente de la República. Tú no puede ser coordinador o coordinadora de una campaña, si quieres coordinar una campaña pues pide una licencia, está bien, pero hay que irse”, expresó.

Y agregó: “”¿Tú quieres coordinar una campaña? Pues pídete una licencia. Está bien, pero hay que irse. Martha Delgado me dijo: yo quiero coordinar tu campaña; no se puede aquí, me voy, perfecto. Eso se vale. Lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas”.

El Canciller Ebrard recalcó que él seguirá la directriz de no pedir los apoyos, sino que sean genuinos.

“Los eventos que nosotros hacemos son con la gente que simpatiza con nosotros, no estoy pidiéndole a los Gobernadores más que el respeto a eso. El Presidente ha dicho esto, que es un proceso abierto y tenemos que respetar los procesos que están en curso y cuidar nuestras obligaciones constitucionales”, finalizó.

“NO DEBE HABER DEDAZO”: AMLO

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no debe preocupar que haya “tapado” o “dedazo”, es decir, una designacion del candidato oficial desde la Presidencia de la República. Eso viene de Porfirio Díaz, agregó. Díaz fue un dictador que se mantuvo al frente de México desde 1881 hasta 1911, cuando fue derrocado por la Revolución de 1910.

El mandatario lo dijo un día después de que el Canciller Marcelo Ebrard externó su preocupación –durante una gira por Oaxaca– sobre la posibilidad de que la candidatura de Morena y sus aliados se designe “por dedazo”.

“En el flanco izquierdo se habla de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, no son muchos, pero por lel otro lado sí hay bastantes, pero como ya no hay tapados, porque eso viene de la época del Porfiriato, ya no debe haber tapados, ni dedazo. Todas las prácticas antidemocráticas no deben causarnos ninguna preocupación, es normal”, expresó en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Además pidió que “no se use presupuesto público, que no se compren votos, ahora que hay elecciones en el Estado de México y Coahuila, que el voto sea libre y secreto, que cada quien vote lo que le dicte su consciencia, que no haya fraude y que el pueblo elija, porque ya cambiaron las cosas, ya son otros tiempos”.

“Ellos [los aspirantes y los gobernadores] saben que no deben utilizar el presupuesto público. Además, es ilegal, eso logramos en este Gobierno, que la compra de voto sea delito grave, o favorecer a un candidato. Es ir a la cárcel sin derecho a fianza, lo mismo la corrupción, nadie puede hacer eso, lo saben los gobernadores”, indicó, luego de ser cuestionado por los mitines que organizan los gobernadores morenistas cuando los visitan los aspirantes.

El Presidente también rechazó hoy tajantemente que esté promoviendo el voto, luego de ser denunciado por partidos de oposición por llamar a votar por Morena en su conferencia matutina. “No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena, yo hablo de que es importante la transformación de México, porque lo que existía antes era ilegal, injusto, un régimen de corrupción. México era saqueado por una banda de malhechores”, aseveró.

Y es que este domingo, el Canciller Marcelo Ebrard aseguró que será el pueblo, a través de las encuestas, quien elegirá al candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, y no el “dedazo”, en una declaración que insiste en que no haya “favoritos” como ya lo hiciera la semana pasada.

“Habrá una encuesta y el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador dijo que el pueblo es el que tiene que elegir a quién sigue, no el dedazo, el pueblo es el que debe de decidir”, dijo el Secretario de Relaciones Exteriores en una gira de trabajo por Tuxtepec, Oaxaca.

“Estoy muy orgulloso de ser parte de su equipo”, añadió, en referencia al mandatario. “Llevo 23 años trabajando junto a él, nunca ha habido diferencias entre nosotros, porque cumplimos lo que decimos. Yo fui su sucesor y ahora me llamó a su gabinete, como Canciller”, completó.