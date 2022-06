Chaparro, Villalobos y Rivera serán presentadores de los Premios Tu Música Urbano

La premiación celebra lo mejor de la música urbana y por primera vez Telemundo transmitirá los Premios Tu Música Urbano desde Puerto Rico; Chaparro Villalobos y Rivera serán los presentadores del eento.

Los Ángeles, 15 de junio (LaOpinión).- La noche más grande de la música urbana llega pronto y Premios Tu Música Urbano 2022 ya tiene a sus presentadores. Por primera vez Telemundo transmitirá el evento masivo y ha nombrado a Carmen Villalobos, Omar Chaparro y Zuleyka Rivera como sus hosts oficiales. En vivo y desde San Juan, Puerto Rico, la premiación se llevará a cabo el 23 de junio a partir de las 19:00 horas.

La noche comenzará con “La Alfombra de Premios Tu Música Urbano” por Telemundo y “El PreShow” a través de las plataformas digitales, que brindarán todas las imágenes desde la alfombra roja, donde se podrá disfrutar de un despliegue único de moda urbana, fresca, atrevida y vestida por los iconos más importantes de la industria.

El especial de “La Alfombra Roja de PTMU” será conducido por Mariana Seoane (Así Se Baila), Jorge Bernal (La Casa de los Famosos: Sin Censura), Gil Marie López (Día a Día), Rodner Figueroa (Al Rojo Vivo), Alix Aspe (La Mesa Caliente), y Carlos Adyan (En Casa con Telemundo); mientras que el “El Preshow” será conducido por Andrea Meza (En Casa con Telemundo).

Omar Chaparro es un reconocido y talentoso actor mexicano de cine y televisión, considerado un magnate del mundo del entretenimiento en México y en el mercado hispano de los Estados Unidos. En televisión ha trabajado en producciones como ¿Quién es la máscara de Televisa, y el programa de Netflix, Nailed it! México, el cual tiene hasta tres temporadas de la mano de Omar. Ha participado en cintas como Pokemon, Detective Pikachu, Stuck y Show Dogs, así como en Compadres, Como caído del cielo, [email protected] caen, No manches Frida y su secuela No manches Frida 2, en ¿Y cómo es él? y próximamente las producciones 7th and Union y The Wingwalker.

Zuleyka Rivera, reconocida actriz, cantante, modelo, presentadora de televisión y bailarina puertorriqueña ganadora de los títulos de Miss Universo Puerto Rico 2006 y Miss Universo 2006, comenzó su carrera a los 14 años en el modelaje profesional y a desfilar en las pasarelas de grandes diseñadores, lo que la llevó a hacer realidad su sueño de convertirse primero en Miss Puerto Rico y luego en Miss Universo.

Carmen Villalobos, quien regresa por tercera ocasión (2019 y 2020) para conducir los Premios Tu Música Urbano, es sin duda uno de los talentos latinoamericanos más destacados de la actualidad. La actriz colombiana dio el salto a la proyección internacional en 2008 con su primer protagónico en la serie Sin senos no hay paraíso de Telemundo con la interpretación de la inolvidable Catalina Santana. Ha participado en más de 10 producciones entre novelas y series, como Niños ricos, pobres padres, Mi corazón insiste, Made In Cartagena y las primeras tres temporadas de la súper serie El señor de los cielos.

Los Premios Tu Música Urbano contarán con explosivas actuaciones musicales de Blessd, Casper Mágico, Christian Nodal, CNCO, El Gemelo, Farruko, Feid, Ivy Queen, Jay Wheeler, Kim Loaiza, Lenny Tavárez, Lunay, Manuel Turizo, María Becerra, Miky Woodz, Natanael Cano, Nio García, N’Klabe, Ovi, Piso 21, Sech, Sofía Reyes, VF7, Víctor Manuelle, y Zion & Lennox.

