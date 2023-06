AMLO exhibe VIDEO donde PAN da la bienvenida a Regidora de Reynosa detenida con droga

El mandatario celebró que la detención se diera en Estados Unidos para que el PAN no lo acusara de persecución política.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en un video esta mañana a Denisse Ahumada Martínez, Regidora de Reynosa, detenida en Falfurrias, Texas, debido a que presuntamente se encontraba en posesión alrededor de 42 kilos de cocaína, quien se cambió del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hacia el Partido Acción Nacional (PAN).

El mandatario celebró que la Regidora del Partido Acción Nacional (PAN) fuera capturada en Estados Unidos, pues así el partido de oposición no puede culpar a su Gobierno de que sus gobernantes sean perseguidos políticos.

“Cuando me informaron, lo primero que dije fue: ‘¿Dónde?’. Cuando me dijeron que en Estados Unidos, ah, si no iban a decir que nosotros la andábamos persiguiendo, que era un asunto político”, compartió.

En el video mostrado por López Obrador se muestra a René Cantú, dirigente del blanquiazul en Tamaulipas, dándole la bienvenida a Denisse Ahumada por cambiarse de las filas del PVEM al PAN.

“Son muy hipócritas, aún cuando aparentemente es un asunto menor, están muy acostumbrados a la hipocresía, es su doctrina y no son ellos nada más, estamos hablando de millones de personas con todo respeto. Pero el conservadurismo es sinónimo de hipocresía, es un doble discurso siempre una doble moral”, señaló.

“No vamos a hacer cambiar a quienes ya tienen ese estilo personal, tanto en pensamiento como en acción”, agregó.

La semana pasada, laregidora de Reynosa fue detenida en un puesto de control en Falfurrias, Texas, tras hallarse en su vehículo 42 kilos de cocaína, según documentos de fiscales estadounidenses.

Los registros judiciales muestran que Ahumada fue arrestada el 10 de junio en un puesto de control de seguridad interior en Falfurrias, Texas, después de que una inspección de rayos X de su todoterreno mostrara anomalías en los paneles de las puertas y en los asientos.

La mentiras del Luis René Cantu Galván “El cachorro” Tamaulipas.- El diputado y líder del Partido Acción Nacional, Luis René Cantú, fue desmentido a través de un video, luego que dijo desconocer a la regidora de Reynosa, Denisse Ahumada Martínez, detenida hoy con droga en Texas pic.twitter.com/go3eawNE6W — Dora de la C (@DoraAliciadeC) June 14, 2023

Los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron 42 paquetes envueltos en cinta aislante y papel de aluminio, cada uno de los cuales contenía aproximadamente un kilo de cocaína.

Según los fiscales estadounidenses, Ahumada dijo a los agentes tenía que entregar la droga en San Antonio, Texas. También dijo a los agentes que ya había realizado este tipo de traslados con anterioridad.

Ahumada no respondió a una solicitud de comentario de AP enviada por correo electrónico. Se enfrenta a un cargo de posesión de drogas con intención de distribuirlas en el Tribunal de Distrito para el sur de Texas.

Medios de comunicación locales informaron que Ahumada formaba parte del conservador PAN. Sin embargo, en un comunicado emitido el pasado martes, la oficina del PAN en el norteño estado fronterizo de Tamaulipas negó que fuera miembro o simpatizante del partido y condenó el tráfico de drogas.

-Con información de AP