Autonomía permite a partidos, en manos de líderes absolutos, gastar como les plazca

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Líderes de partidos políticos, amparados en la autonomía y en la limitada fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), han derrochado millones del dinero público en gastos que no benefician directamente a sus organizaciones y sin rendir cuentas ni a sus militantes ni a las autoridades.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas se ha beneficiado con asesoría personalizada de consultores políticos al igual que Dante Delgado en Movimiento Ciudadano, mientras que en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano ha gozado del servicio de una agencia de viajes y en el Partido del Trabajo (PT), de Alberto Anaya, gastan miles en viáticos y renta de vehículos.

En la misma ruta se encuentra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con gastos excesivos en cursos, talleres, publicidad, souvenirs y pagos a conferencistas críticos de la Cuarta Transformación, de acuerdo con una revisión realizada por la Unidad de Investigación de SinEmbargo a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Se trata, en el caso de Dante Delgado y de Alberto Anaya, de líderes que han mantenido el control de sus partidos desde que nacieron. En el Verde, si bien la presidencia está en manos de Karen Castrejón Trujillo, quien aún ejerce el control en esta organización es Jorge Emilio Gonzalez Martínez, mientras que en el desaparecido PRD, han sido Zambrano y Jesús Ortega, “Los Chuchos”, quienes se impusieron como dirigentes de esta fuera política. Hoy “Alito” busca trazar su ruta como líder máximo en el priismo con una reforma a los estatutos que le permite ser el dirigente priista hasta 2032.

De acuerdo con expertos en temas electorales, los líderes de partidos políticos en México aún conservan un poder casi absoluto que les permite usar el dinero público para asuntos personales y cabildear con las autoridades electorales en su beneficio.

“Hay un abuso de los líderes de los partidos en el uso de los recursos públicos, hay una buena parte de éstos que no sirve para beneficio de los partidos, sino para sus lujos e incluso para dádivas a ciertos juzgadores electorales”, destacó Eduardo R. Huchim, exconsejero del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, al recordar que en el año 2012 Alfredo Cristalinas, entonces encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, fungió como un operador de la dirigencia del PRI para solventar los procedimientos de Monex y rebase de tope de gastos de campaña a favor de Enrique Peña Nieto.

Un caso del uso discrecional de recursos públicos por parte de los partidos políticos fue denunciado en abril pasado por la Diputada federal del PRI Montserrat Alicia Arcos Velázquez, quien interpuso una denuncia ante el INE por violencia política de género –derivada de un presunto acto de corrupción– y una por daño moral contra el líder nacional de su partido, Alejandro Moreno, y contra el secretario de Finanzas, Hugo Gutiérrez Arroyo.

De acuerdo con la Diputada, “Alito”, como se le conoce al líder del PRI, y Gutiérrez la presionaron para aceptar un esquema en el cual pretendían quedarse con la mitad de un recurso de 32 millones de pesos que se destina a la capacitación de las mujeres del partido.

“Yo me atreví a hacer lo que hice, porque de una forma u otra pude constatar que lo mismo sucedía en los estados, de 32 en donde tenemos comités, a las mujeres que les tocaba ejercer ese recurso y aplicarlo, solamente cinco tenían acceso al mismo y el resto estaba en una condición en la que a mí me querían poner: ‘fírmale, yo me lo llevo y tú eres la responsable legal’”, declaró la Diputada en una entrevista realizada en mayo pasado en el programa Café y Noticias de SinEmbargoAlAire.