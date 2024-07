López Obrador dice que reforma al PJ es constitucional; critica resistencia de jueces

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que las y los jueces están en su derecho de manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial, pero señaló que los cambios en la Carta Magna son constitucionales, ya que ahí mismo se establece la posibilidad de hacer las modificaciones; y criticó a quienes se han quejado de la presunta sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario mexicano le pidió a las y los integrantes del Poder Judicial que no le tengan miedo a ser electos democráticamente, y que no acepten chantajes.

“No hay que tenerle miedo al pueblo, ni hay que tenerle miedo a las reformas. No hay que aceptar chantajes, no pasa nada, nada, nada, nada. El pueblo de México es muy responsable. ¿Qué puede suceder si se hace una elección y el pueblo elige a sus jueces, en un proceso democrático, para limpiar de corrupción al Poder Judicial, para que no dejen en libertad a presuntos delincuentes del crimen organizado como del cuello blanco?”, preguntó.