Trump anuncia que el Senador de Ohio será su compañero de fórmula para Vicepresidente

Por Jill Colvin, Julie Carr Smyth, Steve Peoples y Zeke Miller

Wisconsin, Estados Unidos, 15 de julio (AP).— Donald Trump anunció el lunes que el Senador de Ohio, JD Vance, será su compañero de fórmula para Vicepresidente. Vance es un antiguo crítico que se convirtió en aliado y ahora es el primer millennial en unirse a una lista de un partido importante en un momento de profunda preocupación por la avanzada edad de los líderes políticos estadounidenses.

El mandatario informó en su red social Truth Social Network: “Después de una larga deliberación y reflexión, y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de Vicepresidente de Estados Unidos es el Senador J.D. Vance, del Gran Estado de Ohio”.

Vance, de 39 años, saltó a la fama nacional con la publicación en 2016 de sus memorias, Hillbilly Elegy (Elegía Campesina, en español). Fue elegido para el Senado en 2022 y se ha convertido en uno de los defensores más acérrimos de la agenda del expresidente, para “devolver la grandeza a Estados Unidos”, particularmente en materia de comercio, política exterior y migración.

JD Vance is VP candidate. Full Maga Jacket! This is going to be a crazy week in Milwaukee (where we are ALL THIS WEEK) pic.twitter.com/rxVkZrvVWY

— Russell Brand (@rustyrockets) July 15, 2024