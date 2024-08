Personal de Chihuahua no tenía oficio de colaboración para detener a Corral: FGJ-CdMx

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Ulises Lara López, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), negó esta mañana que haya “rescatado” anoche a Javier Corral del intento de detención por parte de las autoridades de Chihuahua, pues aclaró que se trataba de una privación ilegal de la libertad; sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua señaló que la dependencia sí había aceptado la colaboración.

A través de un mensaje a medios de comunicación, aclaró que el operativo de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua “no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción”.

“Acto constitutivo de delito y que además violenta el delito proceso, lo que hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del estado de Chihuahua”, agregó.

El Fiscal capitalino explicó que atendió anoche una llamada del equipo del exgobernador panista, en la que le notificaron que lo querían detener los elementos armados de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, por lo que se presentó en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma para detener la acción.

“Al recibir la confirmación de que no se habían agotado y formalizado los trámites de colaboración correspondientes, me apersoné en el lugar de los hechos con la finalidad de corroborar dicha diligencia. Al arribar al sitio, pude confirmar que sin la presencia de policías de investigación de la Ciudad de México, quienes arribaron posteriormente a mi llegada, se buscaba llevar a cabo la dirigencia al amparo de un oficio interno, de fecha de 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solamente forma parte de las gestiones de la Fiscalía”, detalló.