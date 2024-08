“Ya me podría ir tranquilo”: López Obrador celebra la entrega de constancia a Claudia

El Presidente aseguró que aunque la gente ya tiene cubiertas sus necesidades básicas y se ha avanzado en su sexenio respecto a la economía popular, el porvenir de México será mejor en la Administración de Claudia Sheinbaum, por lo que hay muchos motivos para celebrar su triunfo.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador festejó que Claudia Sheinbaum Pardo recibirá este jueves su constancia de mayoría como Presidenta electa por parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El mandatario aclaró que no asistirá a la ceremonia, pero que se encuentra “muy feliz” y listo para emprender su retiro.

“No voy a asistir. Estoy muy contento. Estoy feliz, feliz. Me da mucho gusto y repito, no es solo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va mas allá de intereses de grupos de partidos. Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, sensible, honrada. Es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro querido mexicano. Esto es bueno para todos”, afirmó López Obrador.

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente sostuvo que Sheinbaum será la mejor Presidenta del mundo. “Claudia no sólo va a ser jefa de Estado, va a ser jefa de nación. Pronto se va a constatar que va a ser la mejor Presidenta del mundo. Conozco bien, si no personalmente, del comportamiento de presidentes, ministros, jefes de otros países, de otros continentes, y Claudia es una giganta, Y eso me tiene muy contento”.

Asimismo, señaló que podría dejar el cargo con tranquilidad antes de la entrega oficial de la Banda Presidencial el 30 de septiembre. “Les decía yo que me faltan 45 días, pero ya me podría ir tranquilo. No sólo con mi consciencia tranquila y con el deber cumplido, sino porque quien me va a sustituir, a quien le voy a entregar la Bandea Presidencial, es una mujer excepcional. Vamos a inaugurar una nueva etapa”.

El Jefe del Ejecutivo federal hizo un balance de su sexenio. “Ya logramos sentar las bases de la transformación. Ya hay alegría en nuestro pueblo y la gente está contenta. A la mayoría de la gente le ha ido bien. Estamos terminando bien. No tenemos problemas en la economía, sobre todo la economía popular”, comentó.

“Los campesinos, los obreros, los comerciantes. Los pueblos. La gente tiene para sus necesidades básicas, pero va a ser mejor el porvenir. Felicito a la Presidente electa, y tenemos todos motivos para celebrar”, agregó.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró el miércoles, por unanimidad, la validez del triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en las pasadas elecciones del 2 de junio, por lo que oficialmente es Presidenta electa de la República. El TEPJF indicó en el dictamen que la elección cumplió con los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad y máxima publicidad en todas las etapas del proceso electoral.

Claudia Sheinbaum consiguió el triunfo el pasado 2 de junio con 35 millones 924 mil 519 votos, el 59.76 por ciento del total. El TEPFJ reconoció la legalidad de todas las etapas del proceso, en el que se instaló el 99.9 por ciento de las 170 mil 181 casillas previstas, y que se tuvo la participación de 60 millones 115 mil 184 mexicanas y mexicanos.

“La primera mujer Presidenta de México como un hecho sin precedentes, es corolario de la constante lucha de las mexicanas por alcanzar cada vez más y mejores espacios en la representación política. Es resultado de la reivindicación que todas las mujeres que con su lucha incansable e insaciable no han claudicado nunca”, destacó ayer Mónica Soto Fregoso, Magistrada presidenta del Tribunal Electoral.