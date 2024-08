La saxofonista Elena Ríos ve positiva la suspensión de la absolución de sus agresores

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- María Elena Ríos, la saxofonista y activista que sobrevivió a un ataque con ácido en 2019, compartió la esperanza que siente tras la suspensión de la absolución de su presunto agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, y dos personas más, que los mantendrá en prisión.

La Jueza de Circuito de la Mixteca en Oaxaca revocó la libertad del exdiputado priista, ordenando que permanezca en prisión.

En un video publicado en sus redes sociales, Ríos mencionó que esta nueva resolución le da un rayo de luz no sólo a ella, sino a todas las mujeres y víctimas que han luchado por justicia.

“Esta nueva resolución me llena de esperanza, me da un rayo de luz, no solamente a mí, sino todas las mujeres, las infancias, las víctimas, que no nos hemos sabido quedar calladas y que, por supuesto, no van a contar con la comodidad de nuestros silencios”, sostuvo la activista.