La banda de punk rock MakeWar abraza el cambio en “A paradoxical theory of change”

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- “MakeWar es una lucha”. Ese es el mensaje con el que la banda de punk rock basada en Brooklyn, Nueva York, se ha presentado a lo largo su carrera. Conforme han pasado los años, MakeWar ha invitado a su público a luchar por sus sueños y a brindar por sus logros, pero ahora, con la más reciente publicación de “A paradoxical theory of change”, la agrupación exhorta a sus escuchas a pelear por su bienestar emocional y a combatir aquellos demonios internos que los pueden llegar a intimidar.

La música de MakeWar siempre navegó en las profundidades de la emoción humana, abordando temas como el desamor, el despecho, y la complejidad de la vida misma. Sin embargo, “A paradoxical theory of change” marca un giro lírico de 360 grados, ya que en lugar de evadir el problema con distracciones clichés como lo suelen ser la fiesta y el alcohol, deciden atravesarlo desde la terapia para trabajar en su salud mental.

Durante una charla virtual con SinEmbargo, José Prieto, vocalista de MakeWar, expresó que el giro de tuerca que representa este álbum dentro de la discografía de la agrupación tuvo qué ver “con la edad de uno principalmente”.

“Ya estamos más grandes, ya no tomamos tanto, no hacemos tantas fiestas aunque esta última gira la verdad es que eso no pasó”, compartió entre risas, y agregó “con el tiempo uno aprende cada día más acerca de uno mismo, acerca de lo que está haciendo, en lo que está trabajando para uno mismo, así que yo creo que eso fue lo que pasó. Para mí por lo menos, o sea, yo que fui el que escribí la mayoría de las canciones, fue lo que me estaba pasando en ese momento y lo que me se me hacía más fácil escribir en ese momento, y me ayudó bastante, especialmente en vivo, en vivo las canciones son tan reales para mí, yo creo que al gritarlas y al cantarlas así, tienen tanto sentido, la verdad es que me me encanta eso”.

En este sentido compartió que fue durante la pandemia de COVID-19 que surgieron la mayoría de las letras que conforman el esqueleto de “A paradoxical theory of change”.

De acuerdo con el líder de MakeWar, fue durante la crisis sanitaria que empezó a tomarse en serio la terapia puesto que desde los 30 ha sufrido de ansiedad y ataques de pánico. “Encontré un sitio que me obligaba, o sea, yo no tenía seguro y no tenía trabajo, no tenía plata, entonces ellos me cobraban poca plata, pero me obligaban a hacerlo una vez a la semana, ese era el trato, por eso yo creo que me metí full en la terapia y me ayudó muchísimo a amar esa parte de mí porque esa parte no se va a ir para ningún lado, esa parte se va a quedar, es una parte de mí que después los 30 vivió conmigo así que lo que me enseñó es que tengo que tratar de vivir con ella y los dos tenemos que tratar a vivir juntos”.

Y abundó, “el disco es una relación entre el yo conmigo mismo y es la relación más importante del momento”.

Al respecto, Alejandro Serritello, baterista de la agrupación, compartió que cuando leyó las letras de los temas que compuso José Prieto, se sintió identificado por lo que abrazar esta nueva etapa de MakeWar fue bastante sencillo.

“El hecho de leer y entender las letras, me ayudó muchísimo a mí también para después tener una conversación conmigo mismo y darme cuenta de ‘oye, las cosas que José está diciendo, yo me siento muy identificadas con ellas’ y eso al final te puede ayudar a crecer como persona, entonces yo creo que me ayudó muchísimo toda la parte de la preproducción, la producción del disco, en ese sentido, en el sentirme identificado con lo que la banda estaba diciendo”.

Finalmente, José apuntó a SinEmbargo que para ellos ha sido importante abordar el tema de la salud mental desde su música para que las personas que los escuchan no se sientan solas.

“Creo que es muy importante compartirlo en la manera que la estamos compartiendo para que se abra y se quite ese tabú de la salud mental y que, no sé, ‘los hombres no lloran, tú no estás ansioso, lo que tienes es que salir, tú no tienes problemas mentales’, y especialmente para mí, por lo menos en Suramérica, de la forma que nosotros nos crecimos, eso nunca nos lo enseñaron en el colegio, nunca hablamos de eso con nuestra familia. Entonces para mí es importante llevar eso a todas las personas que se pueda en el mundo para que no se sientan solas”, concluyó.

“A paradoxical theory of change” aterrizó a plataformas de streaming desde el pasado 28 de junio.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.