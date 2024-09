¿Cuándo se celebra el Batman Day y qué actividades se llevarán a cabo?

Una tradición del Batman Day es iluminar diversas partes del mundo con el símbolo del héroe. El 21 de septiembre, la Batiseñal aparecerá en ciudades como Río de Janeiro, Guangzhou, Londres, São Paulo, Tokio, Milán, Bombay, entre otras.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Este 21 de septiembre se celebra el Batman Day, uno de los personajes más icónicos del mundo, reconocido a nivel mundial por sus representaciones en cómics, programas de televisión, dibujos animados y películas desde su primera aparición en Detective Comics 27 en 1939.

Warner Bros. Discovery celebra los 85 años de Batman este 2024, el Caballero de la Noche ha sido un símbolo de determinación, valentía y justicia para generaciones de fanáticos, por lo que DC y Warner Bros. Discovery han preparado una increíble selección de contenidos y actividades para ofrecer una experiencia inolvidable a los fans en América Latina y el mundo.

Desde juguetes, ropa y artículos para el hogar, hasta una selección de películas, series y nuevos cómics, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha colaborado con destacados licenciatarios para celebrar a Batman este año.

Experiencias del Batman Day

Warner Bros. Studio Tour Hollywood encenderá la Batiseñal y abrirá sus puertas para una exhibición especial de la película “Batman” de Tim Burton, en el icónico backlot de WB. Además de una noche de diversión para toda la familia, los fanáticos podrán ver de cerca disfraces originales, capuchas y Batimóviles. Para más detalles y compra de entradas, visita el sitio web.

Una tradición del Batman Day es iluminar diversas partes del mundo con el símbolo del héroe. El 21 de septiembre, la Batiseñal aparecerá en ciudades como Río de Janeiro, Guangzhou, Londres, São Paulo, Tokio, Milán, Bombay, entre otras.

En México, las celebraciones incluirán promociones en tiendas como Walmart, C&A, Suburbia y Liverpool, con productos temáticos de Batman. También habrá un espectáculo de drones y una exhibición de Batimóviles en Liverpool Perisur el 21 de septiembre, junto con eventos como el Wayne Foundation Gala, activaciones en parques temáticos y la Batman Night Run.

En Brasil, Batman Day traerá la mayor promoción minorista del país, con materiales especiales en más de mil tiendas. En São Paulo, se inaugurará un nuevo mural en el Beco do Batman y la Batiseñal será proyectada en la ciudad, mientras que en Río de Janeiro habrá un espectáculo de drones. El país también será sede de la Batman Night Run y una exhibición de la Liga de la Justicia.

En Argentina, habrá una colaboración con la editorial OVNI PRESS, y en Chile también se llevará a cabo la Batman Night Run.

A lo largo de América Latina, los fanáticos también podrán disfrutar de programación especial en los canales de Warner Bros. Discovery, promociones multiplataforma y reestrenos de películas en cines.

Batman Day en Max

Para quien busca celebrar el Batman Day revisitando sus películas o series favoritas del Caballero de la Noche, o descubriendo alguna por primera vez, Max ofrece una increíble selección de películas y series, tanto live-action como animadas, para conmemorar a Batman y Gotham City. Entre los destacados se incluyen éxitos como Batman (1989) y Batman: El Caballero de la Noche (2008). Además, para los amantes de las maratones, Batman: La Serie Animada es una excelente opción.

Los fans también podrán regresar a la Gotham de The Batman (2022) con el lanzamiento del primer episodio de la nueva serie PINGÜINO, que se estrena el 19 de septiembre en Max y HBO.

Cómics de Batman y DC Universe Infinite

Durante el Batman Day, los aficionados a los cómics podrán encontrar ediciones especiales en tiendas seleccionadas. Entre los destacados se incluye Joker: The World, una antología de 184 páginas con historias del Joker escritas por equipos creativos de 13 países. Otras publicaciones incluyen la edición de lujo de Batman: El Largo Halloween, el primer número de la nueva serie Batman The Long Halloween: The Last Halloween y una nueva edición de Batman/Elmer Fudd Noir.

Además, la plataforma DC Universe Infinite ofrecerá una colección de contenidos centrados en Batman, disponibles gratuitamente sin necesidad de suscripción. Los suscriptores podrán leer el primer número de Batman The Long Halloween: The Last Halloween el mismo día de su lanzamiento impreso, a partir del 25 de septiembre.

Productos del Batman Day

La colección conmemorativa del 85º aniversario de Batman ya está disponible para preordenar, con 10 películas animadas en 4K UHD, incluyendo títulos como Batman: La Máscara del Fantasma y Batman: La Broma Asesina.

Entre los destacados editoriales se encuentra el lanzamiento del libro infantil Batwheels: Carrera a las Fiestas, la reedición de Batman: Historias de 5 Minutos, y la publicación de la novela Batman: Resurrección, una secuela directa de la película de 1989, prevista para el 15 de octubre.

Spin Master lanzó productos especiales, como una réplica a escala 1:15 del Batimóvil Tumbler y figuras de acción limitadas de The Dark Knight. Crocs también está celebrando con una colección especial de calzado temático de Batman, disponible a partir del 16 de septiembre.

Además, habrá novedades como un evento temático del videojuego MultiVersus, nuevas colaboraciones con Barbie Signature y accesorios de la marca CASETiFY inspirados en Batman.