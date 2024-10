Trump vuelve a amenazar a México: aranceles de 200% y freno a la compra de vehículos

Para Trump que México representa un “desafío tremendo” para Estados Unidos debido a la construcción de fábricas de automóviles por parte de empresas chinas en territorio mexicano, lo que les otorga ventajas competitivas.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que México “no va a vender ni un solo coche en Estados Unidos” si él gana las próximas elecciones presidenciales.

Durante una entrevista en el Club Económico de Chicago, el candidato republicano también afirmó que impondrá aranceles “terribles“ de hasta 200 por ciento a los automóviles importados desde México, con el objetivo de “traer de vuelta” a las empresas automotrices al país.

“Ese va a ser el fin de Michigan, Carolina del Sur y, francamente, de todo”, añadió el expresidente estadounidense.

Donald Trump, quien se encuentra empatado en las encuestas con su rival demócrata Kamala Harris, aseguró que sus propuestas económicas no aumentarán la deuda de EU y que los aranceles elevados incentivarán a las empresas a construir fábricas en el país.

Las medidas que Trump ha anunciado constantemente ha provocado reacciones mixtas en ambos lados de la frontera, entre quienes consideran que protegen la industria automotriz nacional y los que alertan posibles repercusiones económicas y diplomáticas de una política tan agresiva.

No es la primera vez que el exmandatario de EU advierte que aumentar aranceles a México con relación a la industria automotriz, pues acusó que el país acapara el 32 por ciento del mercado de Estados Unidos en asociación con China.

“México se está aprovechando de nuestro país. Quieren billones de dólares solo para negociar. Ellos no dirían eso conmigo. Dicen ‘queremos dos mil millones de dólares antes de que siquiera empecemos’. Eso no pasaría conmigo. Les diría: ‘Ah, ¿en serio?, ¿de verdad? Pues se terminó la relación comercial con México’”.

Respecto al gigante asiático, el expresidente acusó que se están construyendo en México más plantas automotrices que son utilizadas por China para evadir aranceles. “China quiere construir ahí los autos y enviarlos sin aranceles a Estados Unidos. Eso no va a pasar. Pondremos un arancel del 100 por ciento al 200 por ciento”, aseguró.

Asimismo, acusó que el Gobierno demócrata no haber tomado acciones suficientes contra la migración irregular. “Enviaré a los migrantes (…) de Kamala a sus países. ¿Quiere ser Presidenta de Estados Unidos? Ella es la Vicepresidenta, está a cargo de la frontera. Ella debió haber cerrado la frontera; ella debió decirle a México: ‘Si no lo hacen, no vamos a comerciar con ustedes. No haremos tratos con ustedes. No vamos a dejar que vendan sus autos en los Estados Unidos’”, manifestó.

DISPUTA COMERCIAL CON CHINA

La preocupación por el impulso económico de China sobre productores estadounidenses también ha obligado al Gobierno demócrata de Joe Biden a tomar acciones. En abril de este año, Biden pidió triplicar los aranceles del acero procedente de China. La Administración también ha prometido impulsar investigaciones contra el dumping, una práctica que consiste en que compañías chinas eluden los aranceles de Estados Unidos al fabricar sus productos en un tercer país para luego exportarlos a ese país.

De acuerdo a The Associated Press, los fabricantes de automóviles chinos se establecen en México para aprovechar las reglas comerciales de Norteamérica. Una vez instalados, envían vehículos de precio mega bajo a Estados Unidos.