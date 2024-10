ENTREVISTA ¬ El monero intentó disculparse... pero revictimizando: Andrea Chávez

En entrevista con “Los Periodistas”, la Senadora Andrea Chávez reiteró que su intención al presentar la denuncia es crear un antecedente que cobije a otra mujeres para prevenir este tipo de violencia.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- La Senadora Andrea Chávez Treviño afirmó que el monero Antonio Garci Nieto, quien en días pasados difundió una imagen de ella creada con ayuda de Inteligencia Artificial (IA), en la que se podía ver su rostro sobre el cuerpo semidesnudo de otra persona, intentó disculparse pero utilizando recursos revictimizantes.

En entrevista con “Los Periodistas”, la Senadora quien este día presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra del caricaturista por vulnerar su “intimidad e integridad sexual”, aseguró que ya ha presentado todas las pruebas necesarias para sentar un precedente ante este tipo de prácticas.

“Hay una suerte de disculpa, pero también utilizando recursos que son revictimizantes. Yo ya he ofrecido el mensaje a manera de prueba frente a la Fiscalía de la ciudad de México, no me parece que esto deba de tomar parte de una exculpación del victimario de ninguna manera”.

Andrea Chávez reiteró que su intención al presentar la denuncia es crear un antecedente que cobije a otra mujeres para prevenir este tipo de violencia.

“Ya he presentado la denuncia ante la Fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual de la Fiscalía de la Ciudad de México, se arranca con esta carpeta de investigación esperando en todo momento que mi caso, que ha sido tremendamente público y mediático, sirva como antecedente, como referente, que cobije a otra mujeres para que no tengan que sufrir esto nunca más, pero sobre todo prevenir este tipo de violencia y sancionarlas de forma ejemplar”.

El pasado 10 de octubre, Andrea Chávez, Senadora de Chihuahua por Morena, anunció que emprendería acciones legales, bajo el amparo de la Ley Olimpia, en contra del monero Antonio Garci Nieto, quien difundió una imagen, creada con ayuda de Inteligencia Artificial, en la que se podía ver el rostro de la legisladora sobre el cuerpo semidesnudo de otra persona.

Ante los señalamientos de la legisladora, Garci Nieto aseguró que “desde el poder” se le acosa, intimida y censura, y que es objeto de una persecución por parte de una “dictadura”, haciendo referencia al Gobierno comandado por Morena, que está buscando “quitar a todos los que critican al régimen”.

La realidad es que el ataque sexualizado del monero contra la Senadora ha reabierto el debate sobre los límites del derecho a la libertad de expresión.

Desde el poder estoy siendo acosado , intimidado y censurado, la persecución de la que soy objeto ves un pretexto de una dictadura que busca quitar a todos los que critican al régimen.

Es fascismo duro y puro disfrazado de progesismo. — Antonio Garci Nieto (@Garcimonero) October 10, 2024

La Senadora reveló que tras los hechos, no tenía la intención de denunciar al monero, pero tras analizar la situación decidió aprovechar su posición como Legisladora para alzar la voz y no permitir que este tipo de conductas se normalicen.

“Mi primera intuición fue no denunciar por dos razones. La primera de ellas es que yo ostento un privilegio al ser Senadora de la República, las herramientas que yo tengo tanto económicas, jurídicas, políticas no es un derecho que tengan todas las mujeres. Y en segundo lugar para que el victimario no se victimizara”.

Andrea Chávez criticó que Antonio Garci Nieto tratara de victimizarse señalando persecución política y defendiera su comportamiento bajo un supuesto amparo de las leyes.

“De pronto él sale diciendo que era víctima de una persecución política, cosa que es completa y rotundamente falsa, que lo que él había hecho era solo caricatura, que a él lo amparaban las leyes donde se prevé el derecho de libre ejercido de la expresión. Entonces se me caen los dos argumentos, el victimario se victimiza y mis representadas me solicitan usar ese privilegio para poder convertirlo en derecho para todas y todos”.

Andrea Chávez recordó que desde hace al menos dos año ha sido objeto de ataques misóginos en redes sociales por parte de comentócratas y analistas, no solo hombres, sino también mujeres, de quienes dijo, han atentado en contra de su condición de mujer.

“Esto nada tiene que ver con la libertad de expresión está siempre preponderante y presente el derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos derecho a no ser revictimizadas a través de una serie de publicaciones como las que él ha hecho donde no solo ratifica su conducta, sino que dice sentirse orgulloso de la misma”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado