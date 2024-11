¡Cuidado! Profeco alerta fallas en 20 automóviles de Volkswagen, Porsche y Audi

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a Volkswagen México de revisar algunos de sus vehículos que presentan posibles defectos, lo cuales podrían comprometer la seguridad de los consumidores. Los modelos afectados incluyen tanto automóviles de la marca como Audi y Porsche, de 2024 y 2025.

De acuerdo con la autoridad, el llamado también aplica para los dueños de 20 unidades de la marca alemana, entre ellos, los modelos Virtus y Taigun, así como 86 autos RS E-Tron GT de Audi 2022-24 y ocho vehículos Carrera GT de Porsche, 2004-2005.

La autoridad destacó que la empresa contactará a las personas afectadas por medio de correo postal y vía telefónica, y acudirá a la ubicación del vehículo para llevarlo a revisión y reparación. Los detalles de esta alerta se pueden consultar en la página oficial de la marca, además de que la misma dispone del número 800 SERVI VW [7378489], así como del correo electrónico [email protected] y sitio web, para atender las dudas de los consumidores.

Para los automotores marca Audi, la Profeco destacó que porque se podrían producir fisuras en los latiguillos de freno del eje delantero, pudiendo ocasionar un fallo en el circuito de frenos, lo que limitaría la capacidad de frenado de la unidad. Como contramedida, se sustituirán los mencionados latiguillos.

Tras los defectos, Audi contactará a los consumidores por correo postal, y hará de su conocimiento del llamado en su página: asimismo, los interesados pueden ponerse en contacto con la automotora mediante sus Distribuidores Autorizados, comunicándose al número 800 849 2383 o en el correo electrónico [email protected].

Year of electricity.

New Audi RS e-tron GT. Rival to the Taycan Turbo. 650hp pic.twitter.com/2BKuz69W3Y

— Earl Karanja (@Earlsimxx) February 25, 2021