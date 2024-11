La Presidenta destaca entre los 100 líderes más influyentes en el cambio ambiental

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue incluida en la revista estadounidense Time en su listado de 100 “titanes” del mundo en reconocimiento a las acciones por el medio ambiente.

La reconocida publicación anunció este viernes la segunda edición de su lista anual “TIME100 Climate 2024“, un listado de las 100 personas más influyentes en el impulso de la acción climática y de quienes están a favor de mejorar el medio ambiente.

“Pocos líderes mundiales pueden afirmar que saben tanto sobre la ciencia climática como la nueva Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una exacadémica que contribuyó a la redacción de dos importantes informes para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas”, inicia la semblanza realizada por el Time.

La revista señala que Sheinbaum tiene un “camino complicado que recorrer” si desea estar a la altura de sus credenciales científicas, esto mientras dirige un país rico en petróleo y que además, está azotado por sequías y huracanes.

El texto, firmado por el reportero Max de Haldevang, destaca que la Presidenta impulsó políticas verdes cuando era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Entre las iniciativas que resalta es la implementación de autobuses eléctricos y cubrir el techo de un mercado con paneles solares.

“Sheinbaum ahora enfrenta prioridades conflictivas. Se ha comprometido a seguir apuntalando a Pemex y al mismo tiempo presentar un plan ‘ambicioso’ liderado por el estado para la transición energética”, agrega.

