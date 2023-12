Autopsia de Perry, estrella de Friends, revela que falleció por efectos de ketamina

La autopsia del famoso actor de la serie noventera Friends reveló que falleció a causa de una infusión de ketamina que recibía para tratar la depresión y la ansiedad. Su último tratamiento fue una semana y media antes de su muerte

Por Andrew Dalton

LOS ÁNGELES (AP).- Matthew Perry murió por los efectos agudos del anestésico ketamina, según los resultados de una autopsia realizada al actor de Friends, de 54 años, fue lanzado el viernes.

El Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles dijo en el informe de la autopsia que Perry también se ahogó en “el extremo calentado de su piscina”, pero que fue un factor secundario en su muerte del 28 de octubre, considerada un accidente.

El informe dice que la enfermedad de las arterias coronarias y la buprenorfina, que se usa para tratar el trastorno por consumo de opioides, también contribuyeron.

Perry fue declarado muerto después de ser encontrado inconsciente en su casa en el área de Pacific Palisades de Los Ángeles. Los investigadores realizaron la autopsia al día siguiente.

El actor había consumido drogas en el pasado, pero “al parecer había estado limpio durante 19 meses”, según el informe.

El forense dijo que, según los informes, había estado recibiendo una terapia de infusión de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, y que su último tratamiento fue una semana y media antes de su muerte.

Perry había jugado pickleball ese mismo día, dice el informe, y su asistente, que vive con él, lo encontró boca abajo en la piscina después de regresar de hacer recados.

El asistente dijo a los investigadores que Perry no había estado enfermo, no había presentado ningún problema de salud y no había mostrado evidencia de consumo reciente de alcohol o drogas.

Perry fue abierto al hablar sobre su lucha contra la adicción que se remonta a su tiempo en Friends en la década de 1990.

“Me encantó todo sobre el programa, pero estaba luchando con mis adicciones, lo que solo aumentó mi sensación de vergüenza”, escribió en sus memorias de 2022. “Tenía un secreto y nadie podía saberlo”.