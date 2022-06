Beyoncé anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado “Renaissance”

Beyoncé avisó a sus fans que algo importante estaba por llegar cuando eliminó sus fotos de perfil en todas sus plataformas de redes sociales la semana pasada.

NUEVA YORK, 16 de junio (AP).— Beyoncé reveló el título y la fecha de lanzamiento de su próximo álbum de estudio: “Renaissance”, un disco de 16 canciones, saldrá a la luz el 29 de julio.

La superestrella comenzó a listar la música y productos en su sitio web el jueves y varios servicios de streaming, incluidos Tidal y Spotify, también anunciaron el lanzamiento.

“Renaissance” será su primer álbum desde “Lemonade” de 2016, pero la artista ha estado trabajando duro últimamente, participó en el remix de “Savage” de la rapera Megan Thee Stallion y abrió los Premios de la Academia de 2022 con una interpretación de su canción nominada “Be Alive”, de la película “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”).

En 2019, curó y produjo The Lion King: The Gift, el álbum con las canciones de la nueva versión de la cinta The Lion King (El rey león). La canción “Black Parade” de la banda sonora ganó un Grammy en 2021 a la mejor interpretación de R&B, dándole a Beyoncé su 28o gramófono dorado.