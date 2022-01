Beyoncé, The Weeknd y Rosalía, entre los artistas que lanzarán música nueva en 2022

Escasos son de momento los discos confirmados con fecha y título para los próximos meses, la mayoría de ellos a cargo de figuras destacadas en el ámbito más de culto o alternativo.

Por Javier Herrero

Madrid, 4 de enero (EFE).- Beyoncé, Madonna, Rosalía, Kendrick Lamar o Red Hot Chili Peppers… Tras un 2021 parco en grandes nombres, las estrellas de la música preparan su retorno con un ojo en ómicron y otro en que la vacunación permita convertir al fin la COVID-19 en una anécdota y amortizar sus nuevos discos en giras mundiales.

The Weeknd será el primer gran nombre de la temporada. Ayer informaba por sorpresa que “Dawn FM”, su quinto álbum de estudio, el primero tras el exitoso “After Hours” (2020), se lanzará este viernes, mismo día en que verá la luz “Night Call” de Years & Years.

Escasos son de momento los discos confirmados con fecha y título para los próximos meses, la mayoría de ellos a cargo de figuras destacadas en el ámbito más de culto o alternativo, como es el caso de Elvis Costello, que volverá el 14 de enero con “The Boy Named If”, o Eels, que publicarán “Extreme Witchcraft” dos semanas después.

DISCOS DE CULTO

Enero traerá además dos señalados retornos, el de la veterana banda de rock progresivo Jethro Tull con “The Zealot Gene”, su primer álbum de estudio después de casi 18 años. Será el día 28, el mismo en el que Urge Overkill lanzarán “Oul” una década después de su última entrega.

Animal Collective editará “Time Skiffs” el 4 de febrero, fecha en la que Bastille presentará “Give Me Future” y Korn, “Requiem”. Les seguirán el día 11 “The Dream” de Alt-J, “Earthling” de Eddie Vedder (su tercera aventura en solitario al margen de Pearl Jam) y “Lucifer On The Sofa” de Spoon.

El 18 de ese mes, Beach House publicará “One Twice Melody” y Metronomy “Small World”, mientras que el 25 verán la luz “Everything Was Beautiful” de Spiritualized, “The Tipping Point” de Tears For Fears (primer álbum en 17 años) y “Happines Not Included” de Soft Cell (el grupo de Marc Almond no lanza LP nuevo desde 2002).

El calendario de lanzamientos se calienta aún más a partir de marzo. El día 4, Band Of Horses soltará “Things Are Great”, el 11 Bryan Adams hará lo propio con “So Happy It Hurts”, el 18 está previsto que llegue “CRASH” de Charli XCX y el 25 Placebo pondrá en la calle “Never Let Me Go”.

No habrá que perder de vista en las semanas siguientes “Chloe And The Next 20th Century” de Father John Misty, que se publicará el 8 de abril, ni “C’MON YOU KNOW” de Liam Gallegher, que lo hará el 27 de mayo. En paralelo, Jack White sorprenderá no con uno, sino con dos nuevos discos: “Fear Of The Dawn” el 8 de abril y “Entering Heaven Alive” el 22 de julio.

POSIBLES GRANDES RETORNOS

Esa lista se vuelve aún más deslumbrante cuando se atiende a los discos que podrían ver la luz a lo largo de 2022. Los medios internacionales hablan de Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Camila Cabello (“Familia”), Cardi B, Janet Jackson (“Black Diamond”), Lizzo, Lykke Li, Megadeth (“The Sick, The Dying And The Dead”), Megan Thee Stallion, Morrisey (“Bonfire of Teenagers”) y The Cure.

Está de más seguir hablando del noveno disco de Rihanna, ese que lleva años aparentemente a punto de terminar pero que, parapetada por el éxito de otras facetas empresariales, ya ha demostrado que no le urge publicar.

Más explícita sobre sus planes fue Beyoncé, quien en una entrevista en agosto para Harper’s Bazaar afirmó que percibía en el mundo las ganas de volver a vivir y que ella quería contribuir a ese “renacimiento” pospandémico con el fruto de su año y medio de trabajo en el estudio.

“Sorpresas en el nuevo año” anunció también Madonna en las últimas semanas, tras publicar una foto en el estudio, mientras que algunos miembros de Red Hot Chili Peppers confirmaron que su nuevo trabajo estaba “casi listo” y Joe Frusciante, de vuelta a la banda, se atrevió incluso a señalar primavera.

NOVEDADES EN ESPAÑOL

Dentro del urbano latino tampoco habría que perder de vista a estrellas muy prolíficas y dadas a los lanzamientos inesperados, como Maluma, que en verano ya anticipó el tema “Sobrio”, o Bad Bunny, que confirmó nuevo álbum para los próximos meses.

En ese estilo, hará su debut Christina Aguilera, que vuelve así a cantar en español 20 años después de “Mi reflejo”, el idioma en el que canta el último gran triunfador de los Latin Grammy, el colombiano Camilo, que prepara nuevo trabajo, al igual que otro fenómeno de 2021, Rauw Alejandro.

Por último, Rosalía confirmó también que 2022 será el año de “Motomami”, su tercer disco de estudio y aquel que debería consagrarla en el mercado internacional. De él dijo en una charla con Rolling Stone que es fruto de “una experimentación muy grande”, con influencias que van de Héctor Lavoe a Patti Smith, pasando por Pedro Almódovar y el reguetón.

Más incierto es lo relativo al sucesor de “Vértigo” de Pablo Alborán. En declaraciones a Efe, el malagueño declaró que está “escribiendo sin parar” y que, de hecho, tiene dos canciones “listas”, una las cuales verá la luz este mes, aunque no se atrevió a ponerle fecha a su nuevo álbum.