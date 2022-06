Mujer es arrestada en Reino Unido por drogar y abusar sexualmente de niño de 15 años

Por Alejandro González

Los Ángeles, 16 de junio (La Opinión).– Una madre británica, quien abusó sexualmente de un niño de 15 años antes de tener a su hijo, ha sido encarcelada.

Sarah Campbell, de 40 años, trató al niño como un “juguete sexual” y lo atiborró de cocaína y cannabis entre enero de 2016 y enero de 2017.

La corte de la corona en Liverpool, Gran Bretaña escuchó que la pareja tuvo relaciones sexuales en un campo de golf y debajo de una manta mientras otros dormían en la misma habitación.

En lo que la Policía describió como “abuso atroz”, Campbell incluso trató de evitar que los servicios sociales lo descubrieran haciendo que el niño se colara en su casa y se escondiera en diferentes momentos del día.

Sarah Campbell, 40 has been jailed for 9 yrs and 6 months for sexually abusing a 15-year-old boy. Campbell, from Bootle in Merseyside, pursued the child and introduced to him to extensive sexual activity including full sexual intercourse.👉https://t.co/70PUiZ3LRK pic.twitter.com/JEocMG2DRH

— CPS Mersey-Cheshire (@CPS_Mersey) June 15, 2022