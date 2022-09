“Assange es el Quijote de nuestro tiempo”, dice AMLO e insiste en su liberación

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que México será insistente en la lucha por la liberación del periodista y activista de Internet, Julian Assange, quien desde 2019 Assange se encuentra detenido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, por delitos informáticos.

Fue casi al finalizar su discurso a propósito del 212 Aniversario de la Independencia de México que el mandatario federal habló sobre el tema recalcando que dentro de sus invitados de honor al evento se encontraban John y Gabriel Shipton, padre y hermano, respectivamente, de Assange.

La noche de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una cena en el Palacio Nacional a propósito de la celebración del Grito de Independencia. A la reunión también asistieron el padre y hermano de Julian Assange — quienes arribaron a la capital del país desde el pasado 14 de septiembre–, además de los expresidentes José Mujica, de Uruguay; y Evo Morales, de Bolivia; y familiares Nelson Mandela y el “Che” Guevara.

Y es que México se ha convertido en el principal aliado en América Latina desde que el Presidente López Obrador ofreció asilo político a Assange luego de romperse las relaciones con Ecuador, que lo refugió siete años en su Embajada de Londres.

“Para nosotros Julian Assange representa la verdad, la libertad de expresión y nunca en ningún lugar del mundo puede ser eso perseguido, por eso, porque refrendamos en la ciudad la libertad como ciudad de libertades, porque refrendamos hoy en este mes patrio la Independencia y porque refrendamos siempre la libertad de expresión sea Julian Assange”, expresó la mandataria de la capital del país en un video.

Durante la entrega de las Llaves de la Ciudad a Julian Assange, la #JefaDeGobierno aseguró que el periodista y activista representa la verdad y la libertad de expresión, derechos fundamentales que no deben condenarse ni perseguirse. pic.twitter.com/I9nyWUFeEp

John Shipton, padre del fundador de Wikileaks, elogió otra característica del Presidente mexicano en una intervención en el Senado. “Tiene el coraje de enfrentarse al vecino del norte”, señaló.

Ya en julio de este 2022, Stella Moris, esposa de Julian Assange, agradeció a Andrés Manuel López Obrador por defender al fundador de WikiLeaks ante Joe Biden durante su gira de trabajo en Washington, y agregó que era urgente que otros líderes se unan al llamado. “El tiempo es ahora presionar para que Biden ponga fin a esta locura”, señaló.

La respuesta de Moris se dio luego de que el Presidente mexicano revelara en la conferencia matutina del 18 de julio, que en su visita a Estados Unidos le dejó una carta a su homólogo estadounidense en la que aboga por Assange y le asegura que sólo ejerció su libertad. Hasta el momento, aún no recibe respuesta del Presidente de Estados Unidos.

“Le dejé una carta al Presidente Biden sobre Assange explicándole que no cometió ningún delito grave, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad, y que detenerlo pues iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad, y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange”, comentó en ese momento el titular del Ejecutivo federal mexicano.