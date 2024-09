Diego Luna y Gael García aparecen en los Emmy 2024 y sorprenden al hablar en español

Por Eili Córdova

Los Ángeles, 16 de septiembre (LaOpinión).- Gael García Bernal y Diego Luna hicieron historia en los Emmy 2024. Los actores ―de origen mexicano― presentaron el premio de “Mejor serie de edición limitada” y hablaron en español.

Luna pronunció esas palabras antes de que se mostrarán los nominados de la categoría. Después de eso, se escuchó una ovación en el público y en las redes sociales se mostró el mismo entusiasmo.

En esta categoría, el director Steven Zaillian se llevó el preciado galardón por su trabajo en la serie Ripley, la cual está disponible en Netflix.

Gael García Bernal and Diego Luna presenting at the #Emmys, bilingually pic.twitter.com/by0706UPYu

— Gael García Bernal Daily (@gaelgarciadaily) September 16, 2024