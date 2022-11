Inflación de Reino Unido alcanza el 11.1% en octubre; es el nivel más alto en 41 años

Los aumentos de precios de alimentos y combustibles elevaron la tasa de inflación a su nivel más alto desde octubre de 1981.

Por Daniza Kirka

LONDRES, 16 de noviembre (AP).— La tasa de inflación británica alcanzó en octubre su nivel más alto en 41 años, lo que alimentó los reclamos de que el Gobierno haga mayores esfuerzos para aliviar la crisis del costo de la vida cuando dé a conocer sus nuevos planes impositivos y de gastos el jueves.

Los precios al consumidor aumentaron 11.1 por ciento en los 12 meses hasta octubre, comparado con 10.1 por ciento en septiembre, informó la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés) el miércoles. Los economistas habían previsto un aumento de 10.7 por ciento.

Rising energy and food costs are driving higher inflation for low-income households, our new analysis of experimental inflation rates shows. This is because a greater proportion of their expenditure is spent on essentials than high-income households’. ➡️ https://t.co/dwHq99RofH pic.twitter.com/3bKSzGE0nF — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) November 16, 2022

Los aumentos de precios de alimentos y combustibles elevaron la tasa de inflación a su nivel más alto desde octubre de 1981. Supera el 10.7 por ciento de los 19 países que usan la moneda euro y el 7.7 por ciento de Estados Unidos, que registró una baja de la inflación en octubre.

El jueves, está previsto que el Jefe del Tesoro, Jeremy Hunt, presente un nuevo presupuesto mientras se multiplican los reclamos de aumentos de salarios, mayores beneficios y del gasto en la salud y la educación cuando la inflación galopante erosiona el poder adquisitivo de la gente en todo el país.

Consumer Prices Index including owner occupiers’ housing costs (CPIH) rose by 9.6% in the 12 months to Oct 2022, up from 8.8% in Sept. CPI rose by 11.1%, up from 10.1%. These increases were driven by gas and electricity prices. ➡️ https://t.co/xlVI9UpAdp pic.twitter.com/5Viqzc65zR — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) November 16, 2022

Los reclamos dificultan los esfuerzos de Hunt para reducir un déficit estimado de 50 mil millones de libras (59 mil millones de dólares) y restaurar la credibilidad financiera del Gobierno después de las desastrosas medidas económicas de la anterior Primera Ministra Liz Truss, que socavaron la confianza de los inversores y provocaron caos en los mercados financieros.

“No podemos tener crecimiento sustentable a largo plazo con inflación alta”, dijo Hunt luego de conocerse las últimas cifras de inflación. “Mañana [jueves] presentaré un plan para reducir la deuda, dar estabilidad y reducir la inflación mientras se protege a los más vulnerables.

“The aftershock of Covid & Putin’s invasion of Ukraine is driving up inflation in the UK & around the world. This insidious tax is eating into pay cheques, household budgets & savings." Chancellor @Jeremy_Hunt responds to today's inflation statistics from the @ONS. pic.twitter.com/GemBoulLe0 — HM Treasury (@hmtreasury) November 16, 2022

Los gobiernos y bancos centrales del mundo tienen dificultades para contener la inflación generalizada que empezó a acelerarse cuando la economía global se recuperaba de la pandemia de coronavirus y se fue por las nubes cuando la invasión rusa de Ucrania limitó la oferta de gas natural, petróleo, cereales y aceite de cocina. Si bien es poco lo que pueden hacer los gobiernos para combatir esos golpes externos, los aumentos de precios se arraigan a medida que los productores transmiten sus costos a los consumidores y los trabajadores existen aumentos de salarios, lo que amenaza a largo plazo el crecimiento económico.