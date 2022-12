Los Ángeles lanza campaña por venta de medicamentos falsos contaminados con fentanilo

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 16 de diciembre (LaOpinión).- Autoridades del Condado de Los Ángeles lanzaron una campaña para concientizar a los residentes sobre el peligro que tienen por comprar en línea medicamentos que son falsificados y que podrían ser mortales por el riesgo de que estén contaminados con fentanilo.

La campaña fue lanzada por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), en colaboración con la Asociación para Farmacias en Línea Seguras, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y otras agencias locales; además de contar con la participación del actor Danny Trejo.

El propósito de la campaña es generar conciencia entre la comunidad, informar y educar sobre los medicamentos falsos que causan la muerte de miles de personas cada día.

La Asociación para Farmacias en Línea Seguras reveló que cuatro de cada 10 pastillas falsificadas contienen una dosis potencialmente letal de ingredientes dañinos.

Today Captain Deedrick of @CPBLASD held a press conference to discuss @LASDHQ ‘s collaboration with @LAPDHQ @DHSgov @NABPforPatients @BuySafeRx @LACrimeStopper1 Sheriff Luna had special guest @officialDannyT to debut his pic.twitter.com/BQr2NVo1TN

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) December 14, 2022