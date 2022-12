VIDEO: Piqué lanza sarcástico comentario sobre la actuación de México en Qatar

Por Alfredo Di Cesare

Los Ángeles, 16 de diciembre (LaOpinión).- La selección mexicana de futbol tuvo una decepcionante participación en el Mundial de Qatar 2022 al caer eliminada por diferencia de goles en la fase de grupos. Inesperadamente uno de los que se sumó a la lista de las críticas y burlas contra el “Tri” fue el exjugador Gerard Piqué.

El pasado jueves, el catalán se encontraba en una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch junto a Ibai Llanos, Sergio “Kun” Agüero y varios streamers para hacer anuncios con respecto al nuevo proyecto que preside: la King’s League.

Como suele caracterizarlo, con un comentario corto, pero sarcástico, Piqué se burló de la actuación de México en Qatar 2022 al asegurar que tuvo un buen rendimiento.

La King’s League es una liga de fútbol siete que se jugará entre streamers, jugadores y exfutbolistas. Figuras de México como Javier “Chicharito” Hernández o Gerardo Torrado anunciaron su participación. En medio de la tertulia, Gerard sacó a relucir el papel de la nación azteca en su competición.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el Mundial”, dijo.