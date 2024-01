Rusia dispara 2 misiles sobre Ucrania y alcanzan edificio residencial; hay 17 heridos

Por Illia Novikov

KIEV, Ucrania, 17 de enero (AP).— Rusia disparó dos misiles sobre la ciudad nororiental ucraniana de Járkiv durante la noche que alcanzaron edificios de apartamentos y un centro médico, y causaron 17 heridos, dijeron las autoridades el miércoles, en la última ofensiva de Moscú contra zonas civiles en los casi dos años de guerra.

Los misiles S-300 cayeron después del anochecer del martes, indicó el Gobernador regional de Járkiv, Oleh Syniehubov, en Telegram.

Las tropas del Kremlin han adaptado los misiles tierra-aire para atacar objetivos terrestres, ya que su producción es más barata que la de los balísticos o los de crucero. Sin embargo, son más imprecisos y tienen un alcance más corto, según los analistas.

On 16 January, the occupiers struck Kharkiv with 2 S-300 missiles from the direction of Belgorod.

17 civilians were injured: 16 women aged 38 to 90 and a 31-year-old man. Three of them were treated on the spot, Governor Oleh Syniehubov said.

📷 O. Syniehubov pic.twitter.com/wBOI0fPfXK

— Kharkiv Human Rights Protection Group (@khpg) January 17, 2024