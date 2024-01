Benito viajará 50 horas a Africam Safari, le harán estudios y 7 jirafas lo recibirán

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Benito, la jirafa macho que ha vivido durante los últimos meses en condiciones adversas en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, recorrerá un trayecto de 50 horas para llegar al que será su nuevo hogar en el estado de Puebla.

En entrevista para el programa De Doce a Una, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Frank Carlos Camacho, director del parque de conservación Africam Safari, dio detalles sobre el próximo traslado de la jirafa de entre tres y cuatro años de edad, el cual será por vía terrestre y en un contenedor especial con control de temperatura.

“El propósito es que Benito de forma rápida y voluntaria entre a este contenedor, que lo reconozca como un espacio seguro, un espacio donde tiene comida, agua, refugio, para que durante el traslado, que queremos que sea lo más pronto posible, vaya seguro y muy cómodo porque es un viaje bien largo de hasta 50 horas”, explicó.

“Va a ser por vía terrestre, desde Chihuahua a Puebla por la vía más corta. Tenemos tres rutas ya marcadas, alternativas, porque si una falla o hay un cierre tenemos la segunda, y si no tenemos el plan c, para no arriesgar absolutamente nada, tanto el bienestar de la jirafa que va a venir como el del equipo de profesionales que van a estar haciendo todo este manejo y todo este proceso para proteger y cuidar a la jirafa. Nos vamos a ir despacio, al tiempo y la velocidad que la jirafa dicte, y dentro del contenedor no va a tener frío, va a estar cómoda, va a estar muy seguro, por eso nos podemos ir con toda la calma que la jirafa necesita”, detalló.