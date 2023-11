Jirafa de Ciudad Juárez vive en un hábitat alimentado por agua contaminada, alertan

Ana Félix, activista por los derechos de los animales de Ciudad Juárez, apuntó a SinEmbargo que el lago artificial del Parque Central no sólo es un foco de infección para los animales sino para los trabajadores y visitantes de dicho espacio.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El lago artificial del Parque Central, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que alimenta el hábitat de la jirafa Benito cuenta con niveles de 2 mil 400 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de contaminación por la bacteria E. Coli (escherichia coli), según las pruebas que realizaron peritos del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con la NOM-001-SEMARNAT-2021 los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales respecto a la bacteria E. Coli son de 600 UFC.

“De las pruebas que se realizaron era para ver la calidad del agua, y bueno, si está cumplía con las normas y los límites específicos. Sin embargo, lo que encontramos fue que, desafortunadamente, está más contaminado de lo que nos imaginamos. Se supone que por lo que son grasas y aceites nos arrojó un resultado de 43.75 cuando la NOM-001-SEMARNAT-2021 establece que el límite permisible de contaminantes en este caso, que son grasas y aceites, es 21, entonces estamos hablando del doble”, explicó en entrevista para SinEmbargo Cindy Bernal, asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez.

“Cuando estamos hablando de E. Coli arroja un resultado de 2 mil 400 cuando se supondría que el máximo permisible es de 600, eso de acuerdo a la a la NOM-001-SEMARNAT-2021”, añadió.

El pasado 31 de octubre la cuenta de X –antes Twitter– de @SalvemosABenito compartió fotos en las que se puede observar que el agua del lago artificial del Parque Central tiene una coloración verdosa. Este estanque no sólo forma parte del hábitat de Benito sino de otros animales que viven en las inmediaciones del lugar.

De acuerdo con la publicación, ya se había informado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que el agua con la que se alimenta dicho lago viene de una planta tratadora. Sin embargo, destacan que el órgano hizo caso omiso.

Oye @PROFEPA_Mx, los lagos pestilentes e infestados de e.coli son parte del hábitat de algunas especies silvestres, ¿ya los revisaron? ¿o esos no importan y en las 3 revisiones que han hecho en el Parque Central solo han “revisado” a Benito la jirafa? @SEMARNAT_mx @Mary_Luisa_AG pic.twitter.com/8Kz6yTbkSb — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) November 10, 2023

En este sentido, la asesora jurídica federal indicó que la E. Coli, al ser una bacteria proveniente de heces fecales tanto de personas como de animales, puede llegar a provocar infecciones cutáneas, riesgos intestinales, y hasta daños pulmonares.

Al respecto, Ana Félix, activista por los derechos de los animales de Ciudad Juárez, apuntó a SinEmbargo que el lago artificial del Parque Central no sólo es un foco de infección para los animales sino para los trabajadores y visitantes de dicho espacio.

“Es un lago completamente verde, espumoso, y aquí los encargados del Parque Central indican y aseguran que el agua se ha tratado con los químicos necesarios para contrarrestar todo tipo de bacterias que pudiera tener, pero el dictamen no es lo que arroja y son elevadas las cifras [de UFC], y verdaderamente es alarmante porque es un parque donde lo visita gente, donde hay puestos de comida, ese lago artificial tiene por ahí pequeñas fuentes que al final de cuentas se hacen brisa y la brisa, pues por obvias razones, va a parar a donde circula la gente y a donde están los puestos de comida”.

“Es un foco de infección enorme, no somos expertos, pero ya llegaron los chicos, son de allá de la Ciudad de México los peritos que vinieron a analizar toda la situación del parque”, expuso.

En ese tenor, añadió, que el espacio, al que define como el segundo pulmón dentro de la desértica ciudad, tiene un grave problema de animales enfermos, que van desde patos, pavo reales, tortugas y conejos, así como de tala de árboles. “Es un ecocidio diario. Diario hay un animal muerto en ese lugar”.

PIDEN SE AUTORICE EL TRASLADO DE BENITO

Durante la conferencia matutina del 31 de octubre, la periodista Elideth Fernández de Movimiento Consciencia le hizo llegar al Presidente Andrés Manuel López Obrador una carta en la que se insta a Maru Campos Galván, actual gobernadora de Chihuahua, a autorizar el traslado de Benito.

“La temperatura llega a bajar en Ciudad Juárez a menos de 17 grados centígrados y la jirafa Benito no hay un número de teléfono al cual podamos marcar para auxiliarla, cómo entregarle nuestra cobija para mitigar su frío, un frío que le calará los huesos”, dicta parte de la misiva.

En el escrito también se hace referencia a Modesto, quien falleció en junio del 2022 a los 23 años de edad. Vivía en las mismas condiciones que Benito.

“¿Se le necrosará la parte de sus orejas como a la anterior jirafa? Día a día se seguirá deteriorando hasta que seamos testigos, nuevamente, de un destino trágico. Le suplicamos, señora gobernadora, por humanidad, que ya deje ir a Benito a un lugar más adecuado de acuerdo a su naturaleza. No prolongue más su traslado”.

Al ser cuestionada sobre si se recibió algún tipo de respuesta a la misiva, Ana Félix aseguró que las autoridades volvieron a hacer caso omiso de la solicitud de traslado de Benito.

“Lo único que nos han aperturado es estar cerca del administrador del Parque Central con tres reuniones, donde jamás nos ha dado una fecha de cuándo se va a empezar a trabajar en las adecuaciones tanto de la jirafa como de todo el parque. No hay una fecha, no hay un plan de trabajo. Esta carta que se le hizo llegar a la gobernadora por medio de Elideth pues era para que deje ir a esa jirafa que aquí está sufriendo en un espacio donde no hay vegetación, es desierto, y que viene el clima de invierno”, expuso.

“Por eso tomamos la decisión de hacer ese amparo en el Poder Judicial porque ya es demasiado, ya pasaron seis meses, los animales siguen muriendo, el agua sigue igual de contaminada, la última entrevista que dio el administrador del parque dijo que ya tenía cinco empresas que iban a licitar para empezar las adecuaciones del granero que se le tiene que hacer a la jirafa, en donde se le tiene que poner una calefacción porque las jirafas no soportan nuestro clima, llegamos a estar a menos 16 grados, pero la sensación térmica viene siendo de hasta menos 20 grados”, agregó Félix.

Modesto fue la jirafa a la que remplazó Benito. Murió y fue enterrada ahí el año pasado. Sobrevivió 21años en soledad y jamás le dieron lo necesario para vivir dignamente, le daban cheetos y gansitos, no tenía vegetación y por el frío extremo, la punta de sus orejas se necrosaron pic.twitter.com/WgSE5es68o — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) October 26, 2023

El pasado mes de octubre, el periodista Pedro Dorantes reportó al medio local netnoticias.mx que el Parque Central contempló una inversión de un millón 200 mil pesos para la remodelación del espacio de Benito, en el que se contempla calefacción subterránea de cuatro toneladas.

“El tema principal de las obras es la casa de Benito. Ya recibimos las respuestas de los contratistas y ya escogimos uno”, apuntó Rogelio Muñoz Sapién, coordinador general del Parque Central a netnoticias.mx.

“Vamos a ampliar el hábitat de 28 metros cuadrados a 68, vamos a poner dos puertas corredizas, las mangas para poder darle atención médica, cuatro comederos y la unidad de calefacción”, replicó al mismo medio Josué Aguirre Terrazas, jefe de departamento de obras del parque.

Por su parte, en julio del año en curso, la Profepa emitió un comunicado en el que explica que realizó dos visitas de inspección, una el 9 de junio y la segunda el 15 del mismo mes, “a fin de conocer la situación en que se encuentra la jirafa macho, identificada como Benito”, asegurando que se está trabajando para localizar “Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y/o Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural con un plan de manejo aprobado para jirafa en cumplimiento a lo previsto en establecido en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento a fin de que, en caso de ser necesario, pueda contarse con el mejor lugar para trasladar a Benito”.

Diversas ONGs han denunciado desde hace varios meses que esta jirafa vive sola en un espacio de poco más de dos mil metros cuadrados para deambular y pocos árboles que mordisquear. Además, señalan que ha soportado climas extremos, a los que no está acostumbrada, que van desde el calor abrasador del verano hasta las heladas que están por llegar al estado de Chihuahua, y, para protegerse, sólo cuenta con un pequeño toldo circular que le da sombra y un cobertizo sin espacio suficiente para pasear.

La agencia estadounidense The Associated Press explica que Benito fue donado por un zoológico de Sinaloa, donde el clima es más templado, debido a que no podía quedarse con las otras dos jirafas con las que convivía porque eran pareja y “el macho podía volverse territorial y atacar al joven Benito”.

“Son supuestamente 3000 metros donde tienen a la jirafa, no hay un solo árbol para ella, ella vive en soledad, vive con estereotipias porque no hay un plan de trabajo, no hay un plan de integración, incluso no hicieron ni una cuarentena con ella, y pues todo eso para nosotros simplemente es maltrato animal porque no hay tampoco personas calificadas, capacitadas, para el cuidado de la jirafa, y ya no hables de los animales de granja porque pues a ellos eran más ignorados aún”, detalló Ana Félix.

En tanto, Cindy Bernal explicó que independientemente del agua contaminada a la que está expuesta la jirafa, “las heces fecales que son de él [Benito], lo único que hacen es jalarlas a la orilla y siguen ahí, Se ve en la piel daño, tal vez nosotros no somos médicos zootecnistas o veterinarios, pero se advierte luego, luego, cuando una especie o una persona tiene una infección”.

De acuerdo con AP, Blue Hills, un rancho santuario en Texas que rescata animales y reserva tours privados para ayudar a compensar el costo, se ofreció a comprar, o bien, a adoptar a Benito.

El operador del rancho, Matt Lieberman, explicó a la agencia de noticias estadounidense que en Blue Hills se le ofrecería 130 hectáreas para deambular, un granero climatizado para que en el invierno no se congele y, además, contaría con un veterinario personal las 24 horas.

Ante esto, Ana Félix explicó que el zoológico de El Paso, Texas, también se pronunció respecto a la situación de Benito, y se ofreció a recibir a la jirafa en caso de que tuviera que salir del Parque Central.

“El rancho que está en Dallas, Texas, es una Unidad de Manejo de Conservación de Especies. La gente criticó mucho porque decían que van a negociar con la jirafa, y pues independientemente a que si es un negocio turístico, las jirafas que ellos tienen, las tienen súper bien cuidadas, súper bien atendidas”, concluyó.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.