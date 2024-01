Samsung presenta el Galaxy S24 y se apoya en la IA para ofrecer “nuevas experiencias”

Esta apuesta por hacer los smartphones aún más inteligentes va de la mano a los esfuerzos por seguir mejorando las especificaciones de esta familia de dispositivos.

Madrid, 17 de enero (EuropaPress) – Samsung ha presentado este miércoles los nuevos Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ y Galaxy S24, que se nutren de la Inteligencia Artificial (IA) para ofrecer a los usuarios “nuevas experiencias móviles”. Estos dispositivos, que parten de los 17 mil pesos y alcanzan los 34 mil pesos en su versión más premium, incorporan las últimas innovaciones de la marca a nivel de hardware, al tiempo que recurren a las funciones más avanzadas de IA para abrir desde el smartphone un mundo de nuevas oportunidades.

“En Samsung entendemos que la Inteligencia Artificial debe extenderse más allá de los dispositivos para tocar personalmente cada aspecto de nuestras vidas”, ha señalado David Alonso, director del área de Mobile Experience de Samsung Electronics Iberia, quien asegura que con este lanzamiento se inicia “una nueva era en la que Samsung será un referente en la integración de la IA a la vida de los usuarios”. “Y lo haremos de un modo abierto, sostenible, inclusivo, pero, sobre todo, seguro”, apostilla.

Esta apuesta por hacer los smartphones aún más inteligentes va de la mano a los esfuerzos por seguir mejorando las especificaciones de esta familia de dispositivos, los “tope de gama” de la compañía coreana. De esta forma, la marca introduce también pequeñas mejoras en lo que respecta al módulo de cámaras, los materiales utilizados en el diseño, la calidad y el brillo de la pantalla o el consumo de la batería.

“La gama Galaxy S24 transforma nuestra conexión con el mundo y arranca una nueva década de innovación móvil”, ha añadido TM Roh, presidente y director de Mobile eXperience Business en jh. “La IA de Galaxy está programada para continuar con nuestra tradición en innovación y con una comprensión profunda sobre cómo las personas utilizan sus teléfonos. Estamos emocionados de ver cómo los usuarios de todo el mundo pueden transformar su día a día con la IA de Galaxy y pueden explorar uevas posibilidades”, sentencia.

Couldn’t make it to #SamsungUnpacked? Don’t worry, we’ve got you. Here’s an epic summary of what went down—all thanks to Transcript Assist on the #GalaxyS24 Ultra. #GalaxyAI Learn more: https://t.co/1wKijuEpcn pic.twitter.com/QLMAxEbG6j — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 17, 2024

LAS FUNCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÁS DESTACADAS

Las funciones de Inteligencia Artificial se van haciendo hueco, de una forma cada vez más palpable, en las diferentes aplicaciones. No hay un software dedicado para agruparlas, pero se van integrando de una forma transversal y los usuarios podrán encontrarlas en los ajustes de cada aplicación o con un botón dedicado con la imagen de unas estrellas de cuatro puntas.

Así, la IA va a ayudar a que el idioma no vuelva a ser una barrera en nuestras conversaciones telefónicas o nuestros mensajes en WhatsApp. Mediante Live Translate, se realizarán traducciones de voz en los dos sentidos y a tiempo real durante las llamadas, con tan sólo presionar un botón y seleccionar los idiomas de los interlocutores al realizar la llamada.

La función ‘Interpreter también permitirá traducir las conversaciones en directo en pantalla partida y Chat Assist (herramienta integrada en el teclado de Samsung) ofrecerá traducciones en tiempo real e, incluso, nos sugerirá cambiar el tono de la conversación en otro idioma pauna conversación en WhatsApp, correo o redes sociales.

Otra de las funciones “hormonadas” gracias a la IA está relacionada con las búsquedas ‘online’. En concreto, la herramienta Circle to Search, creada junto a Google, permite -tras una pulsación larga del botón Inicio- rodear cualquier cosa que esté en la pantalla del Galaxy S24 para encontrar resultados útiles. Por ejemplo, si rodeamos unas zapatillas de una fotografía nos llevará al modelo en concreto y diferentes enlaces donde comparar el precio, junto a un asistente conversacional que nos permitirá redefinir y perfeccionar esta búsqueda, así como buscar información adicional.

Looking for that whatchamacallit? 🔎 Just circle it and find it. Introducing Circle to Search with Google on the Samsung #GalaxyS24 Ultra! #SamsungUnpacked Learn more: https://t.co/h0d6Vi4VlQ pic.twitter.com/Q2ahRkDrFS — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 17, 2024

Por último, Samsung pone el foco en la productividad gracias a Note Assist en Samsung Notes. Así, permite hacer resúmenes generados con IA, creación de plantillas que simplifican las notas con formatos preexistentes y creación de portadas para que sea más fácil localizar las notas de un vistazo. Por su parte, para las grabaciones de voz, incluso cuando hablan varias personas, ‘Transcript Assist’ utiliza la tecnología de la IA y de conversación a texto para transcribir, resumir e incluso traducir las grabaciones.

LA CÁMARA SIGUE SIENDO PROTAGONISTA

Todas estas funciones de Inteligencia Artificial están disponibles en los tres nuevos modelos de la familia Galaxy S, y se hacen aún más evidentes en lo relacionado con la cámara. La función ProVisual Engine de la serie Galaxy Sin embargo, nada de esto sería posible sin el despliegue a nivel de hardware de los terminales. Aquí el rey es el Galaxy S24 Ultra, con su sensor principal de 200 MP y un doble teleobjetivo, del que destaca una lente con zoom óptico 5x que funciona con un sensor de 50 MP para permitir hacer zoom de calidad óptica con un aumento de 2x, 3x, 5x y 10x. Las digital mejorado. Para marcar aún más ese salto de calidad en el modelo más premium.

Galaxy S24 Ultra cuenta con un marco de titanio, que mejora la durabilidad y la resistencia del dispositivo.

Los otros dos modelos, Galaxy S24+ y Galaxy S24, comparten el mismo módulo de cámaras que el año anterior, con una lente angular de 50 MP, un súper angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP y tres aumentos ópticos. En cualquier caso, la IA viene a potenciar su rendimiento y ofrece una sensible mejora en lo que respecta a la luminosidad de las tomas nocturnas o a la estabilización en la grabación de vídeos.

Introducing the all-new #GalaxyS24 Series. Every connection, every creativity – now powered by #GalaxyAI. Discover how Samsung is opening up new mobile possibilities and empowering the lives of Galaxy users. #SamsungUnpacked Learn more: https://t.co/yIdwbfFZyj pic.twitter.com/Wep01mr1y2 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 17, 2024

Para poder soportar todos los procesos vinculados a la IA, Samsung incide en la importancia de las mejoras aplicadas en el chip y en la pantalla. El Galaxy S24 Ultra está equipado con la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy y los tres modelos de la familia cuentan con una tasa de actualización adaptativa de 1-120 Hz en pantalla, lo que también mejora la eficiencia del rendimiento. La batería, por su parte, alcanza los cinco mil mAh en la versión Ultra, mientras que los hermanos pequeños cuentan con cuatro mil y cuatro mil 900, respectivamente.

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD, APUESTA DE LA MARCA

La serie Galaxy S24 cuenta con la seguridad de Samsung Knox, la plataforma de seguridad multinivel a toda prueba de Galaxy, que protege la información crítica contra vulnerabilidades con un hardware seguro, detección de amenazas en tiempo real y protección colaborativa. “El largo compromiso de Samsung para dar libertad de elección a usuario y que pueda controlar su dispositivo continúa en la era de la IA”, afirma la empresa.

De igual manera, Samsung refuerza su compromiso ambiental. La serie Galaxy S24 continúa usando una variedad de materiales reciclados, como plásticos, vidrios y aluminios, para los componentes internos y externos. También va un paso más allá y, por primera vez, los dispositivos Galaxy S24 cuentan con componentes fabricados con cobalto y elementos poco frecuentes reciclados de la tierra. Además, cada Galaxy S24 viene en una caja elaborada con papel 100 por ciento reciclado.

Los nuevos dispositivos de Samsung estarán disponibles en las próximas semanas y ya se conocen sus precios para el mercado español. Así, el Galaxy S24 Ultra con 1TB de almacenamiento costará 34 mil 100 pesos, mientras que las versiones en 512 y 256 GB saldrán a laventa por 29 mil 600 y 27 mil 700 pesos, respectivamente. El modelo Galaxy S24+ partirá de los 21 mil 700 pesos (256 GB) y alcanzará los 23 mil 961 pesos en su versión de 512 GB. Por último, los Galaxy S24 costarán 18 mil (256 GB) y 17 mil pesos (128 GB).

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press