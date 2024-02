Michoacán: Autoridades detienen a 7 presuntos integrantes del CJNG en Uruapan

Los presuntos integrantes del CJNG contaban con dos pistolas, un rifle de asalto, 110 cartuchos útiles, una motocicleta y una camioneta.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Las autoridades federales y estatales capturaron este sábado a siete presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la detención se realizo en un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), Guardia Civil de Michoacán y la Policía local, en las inmediaciones de la colonia Infonavit San Pablo, en Michoacán.

En el lugar se hallaron siete cargadores, 112 cartuchos de diversos calibres, 38 dosis de cocaína, así como tres de cristal, 125 gramos de mariguana. Además, los hombres contaban con dos pistolas, un rifle de asalto, 110 cartuchos útiles, una motocicleta y una camioneta marca Ford, tipo Ranger.

Los siete presuntos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si los responsables están involucrados en homicidios o extorsiones registradas en la región.

Ante el incidente, el Alcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, reconoció que en el municipio operan al menos cinco cárteles del narcotráfico, de los cuales destacan el CJNG, Cárteles Unidos (Los Viagras) y Los Caballeros Templarios.

Dicho acontecimiento se dio tras la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la entidad, donde destacó las acciones para fortalecer la seguridad y exigió pruebas ante acusaciones de su relación con el narcotráfico.

Este sábado durante un operativo quirúrgico fue capturada por autoridades una célula de 7 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes les aseguraron armamento y vehículos, en Uruapan https://t.co/JDIlwfaUlh pic.twitter.com/3aP4lrw0rh — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) February 17, 2024

Anteriormente, un comando incendió al menos 20 vehículos en cuatro lotes del municipio de Uruapan, donde comerciantes de la zona detallaron que fueron represalias por negarse a pagar el “cobro de piso” que asciende a cerca de un millón de pesos.

Además, el pasado 18 de enero, un grupo de más de 40 sicarios atacó e incendió cuatro establecimientos dedicados a la venta de vehículos usados y que dejó un saldo de un muerto y tres más heridos.