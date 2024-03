Ucrania lanza ataques con aviones a Rusia en su último día de elección presidencial

Los ataques transfronterizos en la zona han tenido lugar esporádicamente desde que comenzó la guerra y han sido objeto de reclamos y contrademandas, así como de desinformación y propaganda.

Ciudad de México, 17 de marzo (AP).- Ucrania lanzó una nueva ola masiva de ataques con aviones no tripulados contra Rusia el domingo, mientras los rusos emitían sus votos en el último día de una elección presidencial destinada a extender el Gobierno del Presidente Vladimir Putin por otros seis años.

El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 35 drones ucranianos durante la noche, incluidos cuatro en la región de Moscú.

El Alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que un quinto dron, cerca del aeropuerto Domodedovo de la capital, fue derribado el domingo por la mañana. No se reportaron víctimas ni daños.

Según el Ministerio de Defensa, dos drones fueron derribados sobre la región de Kaluga, justo al sur de la capital rusa, y cuatro en la región de Yaroslavl, al noreste de Moscú.

Los ataques contra la región de Yaroslavl, situada a unos 800 kilómetros de la frontera con Ucrania, fueron algunos de los más lejanos lanzados por Ucrania hasta el momento.

Más drones ucranianos fueron derribados sobre las regiones de Belgorod, Kursk y Rostov que limitan con Ucrania y la región sur de Krasnodar, dijo el Ministerio de Defensa.

El bombardeo de Belgorod el domingo por la mañana mató a una niña de 16 años e hirió a su padre, mientras que un segundo ataque más tarde ese mismo día mató a otro hombre e hirió a otros 11, dijo el Gobernador Vyacheslav Gladkov.

Las autoridades también dijeron que un dron cayó sobre una refinería en la región de Krasnodar, provocando un incendio que fue extinguido unas horas después. Un trabajador de la refinería murió de un ataque cardíaco, dijeron las autoridades. Las refinerías y las terminales petroleras han sido objetivos clave de los ataques con drones ucranianos.

Ha habido una serie de ataques con drones ucranianos y otros ataques en los últimos días que Putin describió como un intento de Ucrania de asustar a los residentes y descarrilar las elecciones presidenciales de Rusia.

“Esos ataques enemigos no han quedado ni quedarán impunes”, prometió durante la reunión del viernes de su Consejo de Seguridad. “Estoy seguro de que nuestro pueblo, el pueblo de Rusia, responderá a eso con una cohesión aún mayor”.

Dos misiles balísticos rusos impactaron el domingo en la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, hiriendo al menos a cinco personas, escribió el Gobernador de la región, Vitaliy Kim, en la aplicación de mensajería Telegram.

El ejército ucraniano también dijo que 14 drones rusos habían sido derribados sobre la región de Odesa el domingo, luego de un ataque ruso con misiles balísticos contra la ciudad portuaria del sur el viernes que mató al menos a 21 personas.

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo el domingo que el secretario de Defensa del país, Grant Shapps, abandonó un viaje a Odesa a principios de este mes debido a una amenaza de misiles rusos. El Sunday Times informó que Shapps, que visitó Kiev el 7 de marzo, había sido advertido por la inteligencia británica de que Rusia se había enterado de sus planes de viaje.

Las fuerzas rusas también lanzaron cinco misiles guiados antiaéreos S-300 contra áreas controladas por Ucrania en las regiones de Kharkiv y Donetsk, así como dos misiles guiados X-59 en la región de Chernihiv, dijo el domingo la fuerza aérea ucraniana.

A medida que la guerra avanza hacia su tercer año , las fuerzas rusas han logrado algunos avances lentos y graduales a lo largo de la línea del frente, confiando en su ventaja en potencia de fuego, mientras que Ucrania ha contraatacado con más ataques con drones en lo profundo de Rusia.

También ha habido un número creciente de redadas transfronterizas.

La Legión de la Libertad de Rusia, uno de varios grupos armados que incluye a rusos que luchan junto a las fuerzas ucranianas, dijo el domingo que había tomado el control de la aldea fronteriza rusa de Gorkovskiy en la región de Belgorod. Un vídeo publicado en las redes sociales parecía mostrar a las tropas retirando la bandera rusa del edificio administrativo principal de la aldea. Las imágenes no fueron verificadas de forma independiente por The Associated Press.

Un grupo similar, el Cuerpo de Voluntarios Rusos, publicó el sábado un vídeo en las redes sociales en el que alegaba haber capturado a 25 soldados rusos. La afirmación tampoco pudo verificarse de forma independiente.

Mientras tanto, el ejército ruso dijo el sábado que había frustrado otro intento de incursión transfronteriza por parte de “grupos de sabotaje y reconocimiento” ucranianos.

Los ataques transfronterizos en la zona han tenido lugar esporádicamente desde que comenzó la guerra y han sido objeto de reclamos y contrademandas, así como de desinformación y propaganda.