Putin: Rusia está lista para usar armas nucleares “si su soberanía se ve amenazada”

El mandatario ruso ha hablado repetidamente sobre su disposición a emplear armamento nuclear desde que lanzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Su amenaza más reciente se produjo en su discurso sobre el estado de la nación el mes pasado, cuando advirtió a Occidente que aumentar su implicación en la guerra en Ucrania podría derivar en una guerra nuclear.

Durante una entrevista con la televisora estatal rusa emitida el miércoles temprano, Putin fue cuestionado sobre si alguna vez ha considerado utilizar armas nucleares en Ucrania, a lo que el mandatario ruso respondió que no ha habido necesidad de ello. También señaló que no cree que el mundo se esté encaminando a una guerra nuclear, y describió al Presidente estadounidense Joe Biden como un político veterano que entiende perfectamente los posibles peligros de una escalada.

Cuando le preguntaron cuál había sido la reacción del secretario general de la ONU, António Guterres, respecto a las declaraciones de Putin, el portavoz Stéphane Dujarric respondió que “debe evitarse toda retórica que pueda llevar a un error de cálculo o a una escalada con evidentes consecuencias catastróficas para el mundo”.

Las declaraciones de Putin parecían ser un mensaje dirigido a Occidente sobre que está dispuesto a utilizar todos los medios para proteger sus avances en Ucrania. Señaló que, de acuerdo con la doctrina de seguridad del país, Moscú está dispuesto a usar armas nucleares en caso de una amenaza a la “existencia del Estado ruso, a nuestra soberanía e independencia”.

En una aparente referencia a los aliados de la OTAN que respaldan a Kiev, Putin también dijo que “las naciones que dicen no tener líneas rojas respecto a Rusia deberían darse cuenta de que Rusia tampoco tendrá líneas rojas respecto a ellas”.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, lamentó recientemente que las naciones de Occidente a menudo se restringen con “líneas rojas” autoimpuestas en relación con Rusia. También vio con buenos ojos una declaración del Presidente francés Emmanuel Macron sobre que no debería de descartarse la posibilidad de enviar tropas de Occidente a Ucrania.

