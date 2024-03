De dos candidatos presidenciales, uno es mentalmente incapaz. El otro soy yo: Biden

Por Colleen Largo

Washington, 17 de marzo (AP) — La gran noticia de esta semana, expresó el Presidente Joe Biden durante una reunión en Washington el fin de semana, fue que dos candidatos habían conseguido la nominación presidencial de su partido, pero uno era demasiado viejo y mentalmente incapacitado para el trabajo.

Las insinuaciones contra el republicano Donald Trump siguieron saliendo del Presidente en la cena anual Gridiron Club y la Cena de la Fundación, mientras Biden desviaba las críticas constantes de su memoria y que parece confundido, destacando en cambio momentos en los que Trump, de 77 años, ha cometido un error también.

“No le digan que cree que se postula contra Barack Obama, eso es lo que dijo”, dijo Biden, de 81 años, quien también bromeó diciendo que se quedaba despierto mucho más allá de su hora de acostarse.

Fue la primera vez que Biden asistió a la cena durante su Presidencia, y se produce cuando se acercan las elecciones de 2024 y se intensifica la revancha entre Biden y Trump. La bacanal anual, que ahora cumple 139 años, remonta su historia a 1885, ese fue el año en que el Presidente Grover Cleveland se negó a asistir. Desde entonces, todos los presidentes han acudido al menos a un Gridiron.

Sin embargo, Biden viró rápidamente hacia lo sombrío, destacando lo que considera una amenaza real a la democracia en caso de que Trump, quien continúa afirmando falsamente que las elecciones de 2020 fueron robadas, regresara a la Casa Blanca. El discurso tuvo ecos de los comentarios de campaña de Biden, criticando a Trump y siendo demasiado blando con el presidente ruso Vladimir Putin.

“Vivimos en un momento sin precedentes en la democracia”, dijo. “Un momento sin precedentes para la historia. La democracia y la libertad están literalmente bajo ataque. Putin está en marcha en Europa. Mi predecesor se inclina ante él y le dice: ‘haz lo que quieras’”.

A continuación, Biden presentó a la embajadora de Ucrania, Oksana Markarova, y a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas.

“No nos inclinaremos. Ellos no se inclinarán y yo no me inclinaré”, dijo Biden, quien vestido con traje de corbata blanca como es costumbre, trajo a su hija Ashley.

La cena tiene fama de ser una noche de alegría bipartidista y estuvo repleta de políticos y quién es quién de Washington, incluidos la vicepresidenta Kamala Harris y su marido Doug Emhoff, al menos otros ocho miembros del gabinete y al menos cinco miembros del Congreso. , cinco gobernadores y al menos cinco embajadores. También asistió el Taoiseach irlandés Leo Varadkar, que se encuentra en la ciudad para el Día de San Patricio .

I often say: We Irish are the only people in the world who are nostalgic for the future. We always believe in a better tomorrow.

Happy St. Patrick’s Day, everyone! pic.twitter.com/yriqmRbemZ

— Joe Biden (@JoeBiden) March 17, 2024