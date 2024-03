El Presidente de EU consigue suficientes delegados para candidatura frente a Trump

Por Steve Peoples

WASHINGTON (AP) — El Presidente Joe Biden aseguró el martes la nominación presidencial del Partido Demócrata con victorias decisivas en Georgia y Mississippi, superando las preocupaciones sobre su liderazgo dentro de su propio partido, mientras la contienda presidencial de 2024 se perfila como una revancha que muchos votantes no quieren.

Donald Trump también está en camino de asegurar la nominación de su partido. El expresidente republicano, quien enfrenta cuatro procesos penales por delitos graves, también ganó en Georgia y Mississippi, pero aún está debajo del umbral necesario para hacerse de la nominación del Partido Republicano, ya que aún se están recogiendo votos en el estado de Washington y Hawai.

En general, el martes marcó un momento de cristalización para una nación que no se siente cómoda con sus opciones en 2024.

