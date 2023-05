Sheinbaum niega guerra sucia, pero Ebrard ironiza: “voy ganando, para qué renuncia”

El Canciller ha vuelto a pedir reglas claras a la dirigencia de Morena, mientras que la Jefa de Gobierno sugiere “aguantar”.

Ciudad de México/Saltillo, 17 de mayo (SinEmbargo/Vanguardia).- El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón ironizó sobre las declaraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que no tomará licencia para proceder con sus aspiraciones presidenciales.

“Pues es que voy ganando ¿para qué renuncia?”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante un encuentro con medios de comunicación tras la inauguración de una oficina de pasaportes en Salamanca, Guanajuato.

Asimismo, insistió en que Morena debe definir las reglas para los aspirantes presidenciables del partido a fin de evitar la “guerra sucia en las redes”.

“Ya nos corresponde a nosotros, y especialmente al partido, pues reunirnos y decir ‘oigan, no se vale esto’. Tampoco se vale la guerra sucia en las redes y la están haciendo; y todas esas cosas que no se valen, pues simplemente que se mencionen”, añadió.

El Canciller aseguró que su petición no es en el ánimo de queja, sino de que se definan las reglas.

“No es un ánimo de estar en litigios y estarse quejando, sino proteger el prestigio de Morena. El valor superior a proteger es la integridad y la moral o la calidad ética de nuestro movimiento. Por eso nos preocupa y qué bueno que ya nos llamaron pues para que nos diga esto no y esto sí está bien”.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del Canciller y pidió “aguantar un poco” para que Morena pueda definir las reglas del proceso interno, el cual será a modo de encuesta.

“Yo creo que hay que aguantar un poco a que pase la elección del Estado de México y Coahuila y después a qué nos llame el Comité Ejecutivo de nuestro partido”, dijo la mandataria capitalina.

La prensa cuestionó a Sheinbaum Pardo sobre si considera que se ha registrado una “guerra sucia” mencionó Marcelo Ebrard.

“Pues de nuestra parte no, eso lo puedo decir no sé si hay de otros (guerra sucia), pero espero que no sea así”, respondió.

— Con información de Gerardo Hernández