“Si la encuesta para definir al candidato la hace Morena, no participaré”: Monreal

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- El presidente de la Junta de Coordinación Políticas (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, adelantó que no participará en la contienda presidencial si Morena realiza la encuesta para elegir a su candidato presidencial de 2024.

“Si la encuesta la lleva a cabo el partido, como en el 2017, no participaré, porque sería volverse a quemar con la misma leche. No habría aprendido la lección, porque ya no es un ‘dime’ o un ‘direte’ o una posición personal, ahora es una posición del Secretario de Gobernación, que acepta que hace cinco años gané la encuesta y perdí en el partido la nominación”, dijo en encuentro con medios de comunicación.