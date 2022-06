Estudio de un meteorito de Marte cuestiona la teoría sobre la formación de planetas

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) – Un reanálisis de un viejo meteorito contradice la idea sobre cómo los planetas rocosos adquieren elementos volátiles como hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y gases nobles a medida que se forman.

Debido a que el planeta es una bola de roca fundida en este punto, estos elementos inicialmente se disuelven en el océano de magma y luego se desgasifican de regreso a la atmósfera. Más tarde, los meteoritos condríticos que chocan contra el joven planeta entregan materiales más volátiles.

Entonces, los científicos esperan que los elementos volátiles en el interior del planeta reflejen la composición de la nebulosa solar, o una mezcla de volátiles solares y meteoríticos, mientras que los volátiles en la atmósfera provendrían principalmente de meteoritos. Estas dos fuentes, solar vs. condrítica: se puede distinguir por las proporciones de los isótopos de los gases nobles, en particular el criptón.

Meteorites from Mars provide information on how the planet assembled. Peron & Mukhopadhyay analysed the Chassigny #meteorite. They find Mars incorporated solid material first, then gas from the solar nebula. Planet formation must have taken< 4 Myr.https://t.co/3bFuHb2fWl pic.twitter.com/Exq2yvgArr

