Investigadoras identifican la mayor molécula en un disco de formación de planetas

Berlín, 8 mar (EFE).- Un equipo de investigadoras del Observatorio de Leiden, en los Países Bajos, han detectado por primera vez dimetil éter en un disco de formación de planetas, que, con nueve átomos, se convierte en la molécula más grande identificada en un disco de este tipo hasta la fecha.

Nashanty Brunken, estudiante de máster en el Observatorio de Leiden y autora principal de este estudio que se publica hoy en Astronomy & Astrophysics, explica que “a partir de estos resultados podemos aprender más sobre el origen de la vida en nuestro planeta y, por lo tanto, tener una mejor idea del potencial de vida en otros sistemas planetarios”.

El dimetil éter es una molécula orgánica comúnmente detectada en nubes de formación estelar, pero nunca antes se había encontrado en un disco de formación de planetas.

Se han hallado MOLÉCULAS ORGÁNICAS COMPLEJAS en una trampa de hielo asimétrica en un disco de formacion planetaria.

