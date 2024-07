Empresa propiedad de Trump vende tenis con una imagen del atentado en su contra

Por Adriana Gómez Licón

MILWAUKEE, Wisconsin, EE.UU. (AP).- Una empresa está vendiendo calzado deportivo con la imagen de Donald Trump con sangre en la mejilla y con el puño alzado, después de haber sido objeto de un intento de asesinato en Pensilvania.

Los tenis se venden como “FIGHT FIGHT FIGHT High-Tops” por 299 dólares en un sitio web que vende zapatos de la marca Trump y que está dirigido por CIC Ventures LLC, una empresa que Trump admitió que era de su propiedad en sus estados financieros de 2023. La empresa afirma que los nuevos zapatos son de edición limitada, con sólo cinco mil pares a la venta, y se estima que se estarán disponibles para septiembre u octubre. También dijo que 10 pares al azar serán autografiados.

“Estos tenis al tobillo de edición limitada, con la icónica imagen de Trump con el puño alzado, rinden homenaje a su inquebrantable determinación y valentía”, afirma la empresa. “Con sólo 5.000 pares disponibles, cada uno de ellos es una auténtica pieza de colección. Muestra tu apoyo [a Trump] y orgullo patriótico con estas zapatillas exclusivas, que capturan un momento decisivo de la historia”.

