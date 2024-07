Jueza declara a Fernando Yunes prófugo de la justicia tras no acudir a una audiencia

Seré diputado en el Congreso del Estado y defenderé el derecho de los veracruzanos a vivir en libertad, sin temor a la persecución y al abuso. — Fernando Yunes (@FYunesMarquez) July 17, 2024

Fernando Yunes no envió ningún documento en el que justificara su ausencia en la audiencia, ni tampoco llegaron representantes legales.

Sin embargo, en redes sociales, explicó que se le acusa de un delito electoral, “porque en el año 2021 un empleado del ayuntamiento militante de Morena, presentó una denuncia diciendo que una persona le había pedido que hiciera guardia en una “casa de campaña” y asistiera a una marcha. Nunca me señala. No dice siquiera haberme visto”, añadió.

Además, detalló que se le persigue por el incumplimiento de un deber legal, “porque dicen que debí haber evitado que se construyera la Torre Centro, por la razón que fuera. No hay nada que me pueda vincular con una conducta fuera de la Ley al respecto. Este es el segundo ‘delito’ por el cual me quieren encarcelar”, sostuvo.

“Quienes han ordenado esta persecución no tienen vergüenza; mientras Veracruz está sumido en la violencia y la impunidad ellos ocupan los recursos de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial para perseguir opositores, sacando del basurero carpetas de investigación archivadas desde hace años por no contener ningún elemento que permita acreditar que se cometieron delitos”, indicó el panista.

Quienes han ordenado esta persecución no tienen vergüenza; mientras Veracruz está sumido en la violencia y la impunidad ellos ocupan los recursos de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial para perseguir opositores. — Fernando Yunes (@FYunesMarquez) July 17, 2024

“Que quede claro, me voy a defender con todo y no solo les voy a ganar, los voy a exhibir y a cobrarles lo que están haciendo. En mi formación no está el rendirme, el ponerme de rodillas”.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, respaldó a Yunes. “Veracruz está sumido en la peor crisis de violencia y la solución de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial es perseguir opositores con puro montaje. Todo mi respaldo a Fernando Yunes Marquez por la persecución, defenderemos la voluntad de la ciudadanía y te convertirás en Diputado”, escribió en X.