De verdad tod@s somos educación

Van ya más de 15 días en que la atención la hemos centrado como mexicanos en el contenido de los libros de texto. Me encanta que por un momento más, la sociedad en su mayoría se involucre en el tema de la educación y la lectura que tan olvidados tenemos en el día a día.

La verdad es que este interés que se generó es muy bueno para poner de moda el tema de la participación y es sin duda el propósito de la Nueva Escuela Mexicana. Es decir, sin haber salido al mundo educativo, ya comenzó con el involucramiento de la comunidad.

No obstante, llama la atención que muchos de los críticos de hoy no se hayan formado para asistir a las denominadas Caravanas por la Educación que se llevaron a cabo por parte de la SEP el año pasado.

Entre los actores principales de esta participación contra los libros de texto están ni más ni menos que el dueño de Elektra y una la televisora, TV Azteca, por nombrar algunos de sus negocios.

Es muy alarmante que de los grupos que se han opuesto a los libros de texto no se escuche oposición a los programas de contenido vacío de las televisoras y que sigan permitiendo que sus hijos e hijas, con edad o sin ella, tengan acceso a las redes sociales de forma ilimitada. Digo lo anterior pues los niños y las niñas no solo se educan en las aulas sino en la casa, la televisora y las redes sociales, por decir lo menos. Y claro que no estoy con esto diciendo que se debe controlar la libertad de ver lo que se desee, mas los padres y madres de familia deben estar claros que la cantidad, no calidad y horrores de lo que los alumn@s reciben como input de información, es incalculable.

Regreso a los libros de texto y comento que entre las críticas que se escuchan están las del camino al comunismo implantadas en los mismos. Recalcó que al día de hoy, en el programa de Gobierno del Presidente López Obrador, no se han hecho actos para abolir la propiedad privada y de hecho es la época en que más inversión extranjera directa ha existido, a pesar de la pandemia: en 2022 fue de 35 mil millones de dólares. Y primer semestre de 2023 ha sido mas de 29 mmd, 41 por ciento mas comparado con 2022.

Por otro lado se critica el hecho de que ponen en uno de los libros la palabra PLENARIA, como vinculante al comunismo. Les cuento: fui Diputada por Acción Nacional del 2003 al 2005 y una vez por semana me citaba el PAN a una PLENARIA del grupo parlamentario. Por favor, seamos serios.

Por otro lado, tengo un grupo de excompañeras universitarias que se la han pasado comentando sobre artículos y contra los libros de texto. Ante el interés que mostraban, les pregunté si alguna los había leído y todas dijeron que no. Así las cosas. Claro, me dio más gusto cuando dijo una de ellas que quería leerlos y les compartí una liga que me hicieron llegar con el contenido de algunos de los mismos.

Personalmente, reconozco. no los he leído y por tanto no puedo rechazarlos o defenderlos sin haber entrado a detalle. Mas lo que si he visto ha sido vago: que si hubo error en fecha de nacimiento de Benito Juárez… Claro que se debe corregir, mas eso no es un tema de comunismo. Que si se le nombra de forma distinta a la Noche Triste, pasando a la Noche de la Victoria… No solo eso no es comunismo, sino que es una manera de ver el mundo distinto a partir de cómo convertir una aparente derrota en victoria. Vaso lleno o medio vacío.

Recuerdo que llevo ya dos ajustes a los libros de texto y el ir y venir de los comentarios han sido similares: padres reclamando que los textos no son aptos para los hijos e hijas, que tienen contenidos que son de y para los padres y no el alumnado y que los padres no fueron tomados en cuenta (claro, no gobernaba AMLO), con todo lo que ello implica a favor y en contra.

Y termino dejando aquí el comentario de una Licenciada con Maestría, quien fue docente de primaria de un prestigiado colegio bilingüe y hoy trabaja en una universidad, en relación al libro de primer año que ella sí revisó para opinar:

Te puedes sentar en una mesa y disfrutarlo, si vieras qué apuesta tan linda. No me queda más que decir que ojalá yo hubiera tenido un libro igual. Y sí es un viraje total a los anteriores. Y tiene detalles que tienen errores propios de las primeras ediciones.

También reviso el de cuarto y sus comentarios van por esa línea.

Considero fundamental que se debe opinar con la información y los datos duros en la mano y no con el “me dijo” o “que le dije que me contaron”.

Buena semana.

Tatiana Clouthier Carrillo https://www.sinembargo.mx/author/tatiana-clouthier-carrillo Tatiana Clouthier Carrillo fue Secretaria de Economía del Gobierno de México. Ha sido dos veces Diputada y fue la coordinadora de campaña del Presidente Andrés López Obrador. Ha escrito cinco libros, entre ellos destacan: Crónica de un fraude anunciado, Maquio mi padre (2007), Parejas Parejas (2017) y Juntos hicimos historia (2018). Actualmente es colaboradora para Sin Embargo Al Aire en YouTube y escribe para el diario Noroeste.