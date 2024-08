Martín García Corrales, “El Tano”, presunto aliado de “El Mayo”, es asesinado Sinaloa

García Corrales y su hermano Leobardo son señalados de estar involucrados en la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo, y relacionados con Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ciudad de México, 17 de agosto (RíoDoce).- Martín García Corrales, uno de los tres hombres encontrados asesinados en el municipio de Elota la mañana de este sábado, era requerido por el Gobierno de Estados Unidos, por quien ofrecía una recompensa de cuatro millones de dólares.

García Corrales y su hermano Leobardo son señalados de estar involucrados en la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo, y relacionados con Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El 14 de noviembre de 2022, indica Estados Unidos, Martín acordó la compra de cientos de rifles automáticos y otras armas, incluyendo granadas, transacción pagada con fentanilo para ser importada y entregada en la Unión Americana.

En septiembre de ese mismo año, se asienta, Martín facilitó la entrega de alrededor de un kilo de fentanilo en un domicilio en California.

La mañana de este sábado, en un camino de terracería cercano a la carretera Internacional México 15, en Elota, fueron encontrados ejecutados y con huellas de tortura tres hombres, entre los que se encontraba Martín García Corrales.

ENCUENTRAN TRES CUERPOS EN ELOTA

Los cuerpos sin vida de tres personas de sexo masculino, con huellas de tortura y disparos de arma de fuego, fueron localizados tirados a un costado de un camino de terracería que comunica de la carretera Internacional México 15 libre a unas tierras ejidales, en el municipio de Elota.

Las autoridades informaron que las víctimas estaban en calidad de desconocidas, y solamente se indicó que uno de los fallecidos era de complexión robusta, tez morena clara, de entre 40 y 45 años de edad, el cual llevaba puesto solamente un shorts o boxer oscuro; tenía el rostro cubierto con cinta industrial gris y disparos de arma de fuego, tenía las manos atadas o esposadas hacia atrás, ya que su cuerpo estaba boca arriba y no se apreciaba con qué estaba maniatado.

Junto a este cadáver había otra persona sin vida de edad similar, complexión regular, de tez morena clara, la cual llevaba puesto un shorts tipo bermuda a cuadros negro con blanco y una playera tipo polo negra con franjas blancas a los costados, también tenía el rostro cubierto con cinta gris y disparos de arma de fuego.

La tercera víctima estaba hincada, con el rostro hacia el suelo, junto al camino, y solamente se apreciaba que tenía puesto un shorts azul cielo, una playera azul marino y las manos atadas hacia atrás con una especie de cuerda negra.

El hallazgo se registró entre las 10:00 y 10:30 horas de este sábado 17 de agosto de 2024, tras una llamada que se realizó al servicio de emergencia 911 donde se informaba sobre dichos cuerpos sin vida.

Según los informes, las víctimas presentaban huellas de tortura.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Mazatlán para dar fe del triple homicidio, mientras que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano acudieron para recabar informes del hallazgo.

Personal de Protección Civil de Elota brindó apoyo y seguridad a las autoridades que acudieron a dar fe del suceso.

