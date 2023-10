AMLO: Los trabajadores conocen bien los privilegios de la élite en el Poder Judicial

El oficialismo impulsa en el Congreso una reforma legal para extinguir 13 de 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial que ascienden a 15 mil millones de pesos, monto que le permite lujos como la remodelación de sus casas y que cuenta con los recursos suficientes como para pagar las pensiones de altos mandos por hasta 100 años.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que el día de hoy llevan a cabo paros de labores a lo largo del país, que no se dejen manipular por la élite de altos mandos, magistrados y ministros a quienes se busca cortar mediante una reforma los privilegios que les permiten 13 fideicomisos que están fuera de la Ley.

“No es con ellos (con los trabajadores). Ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobretodo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo y eso es lo que están haciendo, que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo, no se les va a reducir el sueldo ni a quitarles las pensiones”, puntualizó López Obrador este martes en con su conferencia de prensa matutina.

“Que no los usen, que nos los manipulen, ellos mismos se dan cuenta porque trabajan ahí de la vida que se dan los ministros, los de arriba, los magistrados, sus choferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para el mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos, los sueldos que en general son de 600, 700 mil pesos mensuales para lo que ganan los trabajadores de base del Poder Judicial. ¿Qué van a estar defendiendo eso? Y también les digo que no le hace no importa que quemen una piñata de ‘AMLITO’”, puntualizó al referirse, en esto último, a las movilizaciones de ayer en la Ciudad de México.

Morena y sus aliados plantean en el dictamen que estos fideicomisos se alimentan de los recursos que año con año pide el Poder Judicial pero que no emplea, además de que no cuentan con un sustento legal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma en la cual sólo es​​tá amparado uno de los fideicomisos.

Una investigación realizada por SinEmbargo ha dado cuenta en las últimas semanas cómo la Suprema Corte gasta millones al año para torneos de boliche, futbol, talleres de yoga, baile, servicio de estacionamiento, distintivos en plata y arrendamiento de vehículos para su personal, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal también derrocha en clases virtuales de meditación, talleres de yoga para niños, servicio de estacionamiento, transporte, cafetería, adquisición de iPad…

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal convocaron para este martes a un paro “en todos los inmuebles del Poder Judicial de la Federación” con “el objeto de hacer un frente común, firme y digno, contra los atentados que los Poderes Ejecutivo y Legislativo han orquestado contra la independencia judicial”. Como parte de las movilizaciones se cerraron tribunales colegiados y juzgados de distrito a lo largo del país.

Los ajustes que busca hacer Morena y aliados en el Congreso, tanto con los cambios a Ley del Poder Judicial de la Federación como al Presupuesto para el próximo año buscan ahorrar hasta 30 mil millones de pesos, 15 mil por fideicomisos y 15 por presupuesto en cuanto a los ajustes al Poder Judicial.

Fue el pasado 10 de octubre cuando la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de iniciativa que busca la extinción de 13 de los 14 fondos y fideicomisos, que contienen, en su totalidad, 21 mil 438 millones 748 mil 148.91 pesos. De estos, sólo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual cuenta con un monto de seis mil millones de pesos está amparado en la legalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dicho que desaparecer 13 fideicomisos y fondos del Poder Judicial sí afecta a trabajadores de dicha instancia gubernamental. Algo que negó esta mañana el Presidente.