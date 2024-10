Eleazar del Valle, conocido como “Kompa Yaso”, fallece luego de haber estado en coma

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– El comediante Eleazar del Valle, conocido artísticamente como “Kompa Yaso”, falleció a los 53 años, luego de estar casi una semana en coma inducido y algunos años con problemas de salud.

La noticia fue revelada primero por los periodistas María Luisa Valdés Doria y Gil Barrera, luego su hermana Alix lo confirmó al detallar que estuvo alrededor de una semana hospitalizado.

“Kompa Yaso” participó en algunos programas de televisión, entre los que destaca “Chisme No Like” y “La Ke Buena’”, mientras que incrementó su popularidad gracias a las redes sociales.

Estudió Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque pasó la mayor parte de su vida dedicado a la consultoría de seguridad.

“El diseño de la máscara fue una cosa muy curiosa, porque en realidad la idea original era cubrirme el rostro porque yo trabajaba en varias empresas con gente que veía un programa de televisión y no quería que si me iba mal se burlaran de mí en el trabajo. Un amigo me dijo que me fuera de payaso.. me dio una máscara bien fea, agarré unas tijeras y la recorté y quedó peor. Así me la puse”, dijo en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda sobre el diseño de su máscara.