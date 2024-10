Exintegrantes de One Direction y otros artistas lamentan la muerte de Liam Payne

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El inesperado fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de la agrupación musical One Direction que murió el miércoles tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, Argentina, sigue provocando múltiples reacciones en redes sociales y otros medios. No sólo por parte de sus fans, también de amigos y colaboradores, incluyendo a sus antiguos compañeros de banda.

Si bien los otros artistas que formaron parte de One Direction no se habían manifestado por el deceso de su compañero, este jueves se difundió un mensaje firmado por Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles a través de la cuenta oficial del grupo, en el cual expresan su pesar por la partida de Payne.

En su mensaje, los artistas británicos afirmaron que atesorarán por siempre las memorias que compartieron con Liam, y manifestaron acompañar en su dolor a la familia, amigos y fans del músico.

Por su parte, Louis Tomlinson también decidió compartir un mensaje de forma individual por la muerte de su amigo, a quien se refirió como una persona “positiva, alegre y bondadosa”.

Tomlinson indicó en su publicación haber conocido a Payne cuando tenía 18 años, y quedó sorprendido por su talento vocal. “Era un letrista increíble, con un gran sentido de la melodía”, escribió el exitegrante de One Direction, quien mencionó que hablaban a menudo de volver a trabajar juntos para “tratar de recrear la química de escritura que construimos en la banda”.

Zayn Malik, otro de los excompañeros de Liam Payne, igualmente compartió una publicación en sus redes sociales para manifestar su pesar por la muerte de su amigo, a quien agradeció por ayudarle durante algunas de las etapas más difíciles de su vida.

Al igual que Louis Tomlinson, Malik reconoció el talento musical de Payne, al afirmar que era el más calificado de One Direction “en cada aspecto”. “Yo no sabía nada. Era un niño sin experiencia y tú ya eras todo un profesional. Estaba feliz de saber que, sin importar lo que pasara sobre el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber hacia dónde debíamos navegar”, compartió el músico.

OTROS ARTISTAS SE ÚNEN A LAS DESPEDIDAS

El Rolling Stone Ronnie Wood, quien actuó con One Direction en 2014, dijo que estaba “conmocionado y triste”.

I am shocked and saddened to hear of the death of Liam Payne. It was a pleasure to work with him on our X Factor performance. God bless Liam, thinking of all his loved ones. He will be dearly missed.🙏 pic.twitter.com/S8y3RiJWrz

— Ronnie Wood (@ronniewood) October 17, 2024