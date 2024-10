ENTREVISTA ¬ Sería inédito e ilegal que 8 ministros ataquen Reforma: Yasmín Esquivel

En entrevista para el programa “Noticias a las dos”, la Ministra Yasmín Esquivel expresó su intención de reelegirse en el cargo. De igual forma habló del tipo de perfiles que deben llegar a la Suprema Corte así como sobre la postura de 8 ministros de revisar la Reforma Judicial.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que sería algo inédito e ilegal que los ochos ministros que votaron a favor de revisar la constitucionalidad de la Reforma al Poder Judicial puedan revertirla, pues dijo, se mandaría el mensaje de que un poder está por encima de otro.

En entrevista para el programa “Noticias a las dos” que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la Ministra Esquivel indicó que se trata de un tema polémico y recalcó que sería totalmente contrario a Derecho pretender declarar inconvencional la propia Constitución.

“Sería algo inédito, sería algo ilegal, es algo que no debe proceder porque estaríamos nosotros, un poder, ocho ministros de la Suprema Corte, estar en contra de este poder reformador del Estado, este poder que se encuentra arriba de los otros tres poderes, entonces entraríamos en un grave problema porque estaría determinándose que no se debe aplicar la reforma constitucional cuando ya el constituyente lo dijo así, cuando las mayorías calificadas del poder legislativo determinaron algo diferente”.

La Ministra señaló que los integrantes de la SCJN no tienen facultades para invalidar o declarar inconstitucional la Constitución y por ende, deben acatar lo que establece la Carta Magna.

“Eso que hizo el Constituyente permanente no lo puede modificar un poder constituido del Estado, que es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dentro de las facultados que tenemos los ministros de la Corte no se prevé en ninguna parte de la Constitución que podamos invalidar, declarar inconstitucional la propia Constitución, nosotros somos garantes de la Constitución, no podemos declarar la misma Constitución como invalida, tendremos que respetar puntualmente lo que dijo el Constituyente permanente”.

Pese a esta situación, la Ministra Yasmín Esquivel expresó su confianza porque al final los ministros terminen desechando el recurso y se haga cumplir la Constitución.

“Yo no creo que lleguemos a esa situación donde ocho ministros determinen que no se aplique la reforma constitucional, no creo que así pase y espero que así sea”.

Asimismo, la Ministra Yasmín Esquivel afirmó que la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025 será histórica. Por ende, anunció que participará en la elección para poder reelegirse en su cargo.

“Es una elección histórica, en esta elección que tenemos frente a nosotros se van a elegir a la mitad de los jueces. Para mí sería un alto honor tener la oportunidad de seguir sirviendo a mi país, durante 40 años he sido servidora pública, los últimos 24 años como juzgadora y continuar sirviendo a mi país desde la SCJN para mí, además de ser un honor, es el mayor privilegio que he tenido en mi vida”.

La jurista señaló que las personas interesadas en participar, además de contar con una carrera judicial, también deberán contar con gran legitimidad social.

“Es un proceso donde va a participar la ciudadanía para elegir por primera vez a sus juzgadores. Además de la carrera judicial y los antecedentes que tenga la persona que se llegue a inscribir es muy importante que tenga una gran legitimidad social y esa legitimidad social va a depender únicamente del voto popular, ese voto popular le da al juzgador una gran independencia y autonomía para poder desarrollar su función”.

Yasmín Esquivel recalcó que los perfiles que participen en el proceso deben ser personas de excelencia, con independencia, con autonomía en el ejercicio de la función, personas con la capacidad y la prudencia necesaria que se necesita para el cargo.

Respecto a la inscripción de Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa en la Presidencia de la República, para competir para ser Ministro de la Corte, Yasmín Esquivel señaló que su participación dependerá de lo que decidan los comités de evaluación.

“Esta determinación sobre las personas que los medios han mencionado dependerá de lo que decidan los comités de evaluación de cada uno de los poderes si cada una de esas personas deben de pasar a las boletas, a la insaculación y posteriormente a la boleta”.

