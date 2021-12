México y Canadá abordan “preocupaciones” por incentivos de EU a los autos eléctricos

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- La Secretaria mexicana de Economía, Tatiana Clouthier, se reunió con Mary Ng, la Ministra de Comercio Internacional de Canadá, para abordar sus “preocupaciones” conjuntas por los incentivos de Washington para comprar autos eléctricos estadounidenses.

Clouthier “sostuvo un diálogo muy positivo” con Ng, detalló este viernes la Secretaría de Economía de México en un breve comunicado.

This morning Secretary @tatclouthier and I spoke about the importance of North American competitiveness, and supporting jobs, industry, and our shared environment through #CUSMA.

Read more here: https://t.co/epTDiycrKb pic.twitter.com/qAeF9rbtaJ

— Mary Ng (@mary_ng) December 17, 2021